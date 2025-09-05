The Swiss voice in the world since 1935

Exsecretario general de la ONU será presidente honorario de una organización propalestina

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Naciones Unidas, 5 sep (EFE).- Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU desde 2007 a 2016, será el presidente honorario de UN Staff for Gaza, una organización propalestina compuesta por empleados de las Naciones Unidas.

Así lo informó este viernes en un comunicado la asociación, de carácter privado y no afiliada formalmente ni respaldada por la ONU, que definió a Ki-Moon como «un distinguido exdiplomático y estadista mundial».

La organización, formada por trabajadores de la ONU que participan en la iniciativa «a título privado y no oficial», recordó el trabajo del coreano, de 81 años, como secretario general durante una etapa «turbulenta».

Durante su mandato en la ONU, Ki-Moon supervisó la adopción de la Agenda 2030 y la firma en 2015 del Acuerdo de París sobre el cambio climático, y además presionó con éxito para que se creara ONU Mujeres.

El exdiplomático buscó «ser un constructor de puentes, dar voz a los más vulnerables y fortalecer el organismo», y animó a que se reforzaran las operaciones de mantenimiento de la paz, de acuerdo con el comunicado.

Además, defendió la solución de los dos Estados, «los derechos del pueblo palestino» y los intereses «legítimos» de seguridad de Israel.

En el comunicado, Ki-Moon se refirió a Gaza asegurando que, frente a las «violaciones del derecho internacional humanitario» y ante acciones que podrían considerarse «crímenes de guerra y de lesa humanidad», es «alentador» ver el trabajo de la organización.

«Cada vida adicional que se pierde en una guerra que no respeta las normas -y sin que los autores de tales crímenes rindan cuentas- es un clavo más en el ataúd de un orden internacional basado en normas», señaló.

Según UN Staff for Gaza, la trayectoria de Ki-Moon en la ONU comenzó cuando, siendo un niño desplazado por la guerra de Corea, recibió paquetes de alimentos y libros de texto educativos de Unicef.

En 2001 se incorporó por primera vez al personal de la ONU como jefe de gabinete del presidente de la Asamblea General, y antes de ser secretario general fue ministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea entre 2004 y 2006.

Además, se desempeñó como miembro de la Misión de Corea del Sur ante la ONU y como director de la División de la ONU del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea. EFE

asg/nqs/enb

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR