Facciones armadas palestinas rechazan el plan de ONU y defienden su derecho a autodefensa

1 minuto

Jerusalén, 18 nov (EFE)).- Las facciones armadas palestinas rechazaron, en la línea ya expresada por el grupo islamista Hamás, la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para Gaza que establece una fuerza internacional en la Franja, y reiteran el derecho del pueblo palestino a «la resistencia y a la autodefensa»

En un comunicado difundido en sus redes, las facciones palestinas consideran que la fuerza internacional recogida en la resolución, a la que se encomienda la misión del desarme de las milicias, es «un instrumento de tutela y una complicidad internacional en el exterminio» del pueblo palestino.

Existen decenas de facciones armadas palestinas, pero las más destacadas son las Brigadas Al Qasam (brazo armado de Hamás), las Brigadas al Quds (brazo armado de la Yihad Islámica), las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa (brazo armado de Fatah), el Frente Popular para la Liberación de Palestina y las Comités de Resistencia Popular. EFE

