Facultad universitaria pide declarar «emergencia laboral» en Venezuela por bajos salarios

Caracas, 12 mar (EFE).- La Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal institución de enseñanza superior del país, propuso declarar una «emergencia laboral académica» debido a los bajos salarios del sector público, congelados desde hace cuatro años.

«En este mes de marzo, los universitarios arribamos a cuatro años sin aumento salarial, lo que ha agudizado la crisis humanitaria compleja y ha llevado a nuestra comunidad y al país a una situación de extrema vulnerabilidad», dijo en un comunicado difundido este jueves por la Asociación de Profesores de la UCV.

La facultad indicó que el salario de un profesor titular con dedicación exclusiva, que lidera las tablas de remuneraciones en la universidad, no llega a los tres dólares mensuales, aun cuando, dijo, las autoridades reportaron un aumento del producto interno bruto (PIB) en 2025.

Además, señaló que «diversos voceros gubernamentales han referido un incremento en la producción y venta del petróleo, del comercio de oro y otros minerales, que han derivado en ingresos adicionales».

«De allí que la Facultad de Humanidades y Educación propone declarar la emergencia laboral académica, pues hablar de ‘normalidad’ es un exabrupto mientras la comunidad universitaria no pueda cubrir sus necesidades vitales», expresó.

La facultad afirmó que la reconstrucción nacional «debe cimentarse sobre condiciones salariales y productivas que permitan el bienestar de la población», por lo que también considera que «debe cesar la política de bonificación y restituirse todos los derechos laborales, con el fin de garantizar a los trabajadores la satisfacción integral de sus necesidades fundamentales».

El salario mínimo en Venezuela se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, cuando eran unos 30 dólares, según el tipo de cambio oficial, un monto que se ha devaluado desde entonces y que hoy equivale a 29 centavos.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares: uno de 40 dólares para alimentación y otro denominado «ingreso de guerra económica», en 120 dólares, ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

Este jueves, gremios, sindicatos y el movimiento estudiantil de Venezuela tienen previsto marchar para exigir un aumento de salarios, al cumplirse cuatro años desde el último ajuste y en medio del nuevo escenario tras los acuerdos petroleros anunciados con Estados Unidos. EFE

