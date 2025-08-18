The Swiss voice in the world since 1935

Fallece a los 100 años Julio César León, primer atleta venezolano en unos Juegos Olímpicos

Caracas, 18 ago (EFE).- El exciclista Julio César León, primer atleta venezolano en competir en unos Juegos Olímpicos, los de Londres 1948, falleció el domingo a los 100 años de edad, según informó este lunes el presidente del país, Nicolás Maduro, quien se solidarizó con los familiares y amigos.

León, quien nació el 2 de febrero de 1925 en el estado Trujillo (oeste), viajó en 1948 a Londres con un boleto donado por el Gobierno británico para participar en los Juegos celebrados entonces en la capital inglesa, donde se ubicó en el decimocuarto puesto de la prueba de los 1.000 metros contrarreloj del ciclismo de pista, según notas oficiales.

Ingeniero egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, fue campeón nacional durante tres años consecutivos, de 1941 a 1943, y posteriormente se incorporó al equipo italiano de Bianchi apadrinado por el ciclista Fausto Coppi, señaló el Comité Olímpico Venezolano (COV).

En Pekín 2008, el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) lo incluyó como invitado especial de la delegación que viajó a China para los Juegos, con el fin de celebrar los 60 años de su debut en Londres.

El pasado mes de febrero, las autoridades venezolanas homenajearon a León con motivo de su centenario y para celebrar su legado, el cual «será eterno por su arrojo y determinación para enaltecer» al país caribeño, expresó el Ministerio de Deporte en una nota.

«Son 100 años y después vienen 100 más», recordó la institución que dijo entonces el exciclista.

En un mensaje publicado en Telegram, Maduro aseguró que el «ejemplo de perseverancia y dedicación» de León, a quien llamó «una verdadera gloria del deporte venezolano», perdurará «por siempre en el corazón de los atletas y en el alma» de la nación suramericana.

Por su parte, el ministro de Deporte, Franklin Cardillo, expresó que su legado «queda grabado para siempre en la historia deportiva del país como una de las hazañas más memorables del olimpismo nacional». EFE

