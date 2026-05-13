Fallece a los 101 años un reconocido sobreviviente de Auschwitz

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El sobreviviente alemán del Holocausto Albrecht Weinberg, que dedicó gran parte de los últimos años de su vida a educar a las nuevas generaciones sobre los crímenes nazis, murió el martes a los 101 años.

Gerda Daenekas, amiga y compañera de piso, informó a la AFP que falleció pacíficamente mientras dormía el martes por la mañana.

Nacido en el seno de una familia judía en el noroeste de Alemania, Weinberg y sus dos hermanos fueron enviados a Auschwitz, en la Polonia ocupada por los nazis, cuando tenía 18 años.

Los tres sobrevivieron, pero sus padres estuvieron entre los más de 40 miembros de su familia que perecieron en el Holocausto.

Weinberg vivió el final de la guerra en el campo de concentración de Bergen-Belsen, en un estado que él describió como «más muerto que vivo».

Tras la guerra emigró a Estados Unidos junto a su hermana y durante décadas no quiso hablar de Alemania ni de los horrores de los campos de concentración.

En 1985 Weinberg rechazó inicialmente una invitación para visitar la ciudad de Leer, donde creció.

Sin embargo cambió de opinión cuando un profesor le envió una fotografía de estudiantes de una escuela judía de la región.

Finalmente regresó a Alemania de forma permanente cuando ya tenía más de 80 años y se implicó activamente en el trabajo de memoria histórica, especialmente con jóvenes.

También publicó memorias sobre sus experiencias.

Weinberg atrajo la atención nacional el año pasado al devolver la Cruz Federal al Mérito, máxima distinción de Alemania, en protesta por la aprobación por parte de diputados conservadores de una moción sobre política migratoria con apoyo del partido de extrema derecha AfD.

jsk/yad/mab/pc