The Swiss voice in the world since 1935

Fallece ahogado un ciudadano peruano en un embalse en España

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Pamplona (España), 24 ago (EFE).- La Guardia Civil española investiga el ahogamiento de un hombre de 51 años de nacionalidad peruana que ha fallecido esta tarde en el embalse de Nagore, en Arce (Navarra, norte de España).

Según ha informado ese cuerpo de seguridad, el centro de gestión de emergencias ha recibido el aviso del siniestro a las 16:17 horas y ha movilizado al lugar de los hechos al equipo médico de guardia de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado y un helicóptero medicalizado.

Efectivos de la Guardia Civil han sido movilizados para recuperar el cuerpo de la víctima, a la que los servicios de emergencia han intentado reanimar pero no han podido hacer nada por salvarle la vida.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias iniciales y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

La persona fallecida es de nacionalidad peruana y tenía 51 años de edad. El cuerpo será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia. EFE

mm/may/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR