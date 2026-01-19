Fallece en Paraguay el sacerdote e indigenista italiano José Zanardini

2 minutos

Asunción, 19 ene (EFE).- El sacerdote y antropólogo italiano José Zanardini falleció a los 83 años en Paraguay, país en el que dedicó gran parte de su vida al estudio de los pueblos indígenas, informó este lunes la comunidad religiosa salesiana.

«Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento, la partida a la casa del Padre, del padre José Zanardini, salesiano de Don Bosco», señaló en redes sociales esta organización religiosa.

La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) manifestó su «profundo respeto y gratitud» con Zanardini al señalar que su trabajo académico e investigativo dejó «un aporte fundamental a las ciencias sociales y al conocimiento de las culturas originarias» de Paraguay.

«Vivió y trabajó junto a comunidades indígenas, impulsó la educación intercultural y promovió que los pueblos sean protagonistas de su propia historia», destacó la institución pública.

También expresó sus condolencias la Academia Paraguaya de la Lengua Española, de la que Zanardini formó parte desde noviembre de 2023.

Nacido en la ciudad italiana de Brescia el 6 de septiembre 1942, Zanardini fue licenciado en Antropología Aplicada, en Filosofía y en Teología y doctor en Ingeniería Química y en Ingeniería Civil.

Llegó a Paraguay en 1978, donde combinó su vocación religiosa con la docencia universitaria, tareas educativas, culturales y sociales.

El sacerdote salesiano es recordado en Paraguay por haber vivido muchos años con comunidades indígenas de la región del Chaco (oeste) donde ayudó a fundar escuelas e impulsar proyectos de desarrollo.

En 2001 recibió el Premio Internacional de la Paz otorgado por el Gobierno de la Región de Lombardía (Italia), entre muchas otras distinciones. EFE

nva/jrh

(foto)