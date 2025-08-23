Familia de Vizcarra tilda de «atropello sin precedentes» traslado a cárcel común de Perú

Lima, 22 ago (EFE).- La decisión de la autoridad penitenciaria de Perú de internar al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) en una cárcel común, como Ancón II, significa para la familia del exgobernante que «se está consumando un atropello sin precedentes» en la nación suramericana, según comentó este viernes su hermano Mario Vizcarra.

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) anunció este viernes que Vizcarra será trasladado al penal Ancón II, en el norte de Lima, según la decisión de la Junta Técnica de Clasificación, para que cumpla con los cinco meses de prisión preventiva dictados en su contra hace una semana, después de haber sido recluido en la prisión de Barbadillo, construida especialmente para los expresidentes procesados o sentenciados.

El hermano del exmandatario declaró al Canal N que están en gestiones para denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) «cómo en el Perú se violan los derechos de una manera flagrante», en referencia al traslado de Vizcarra a una cárcel con presos comunes.

«Estamos ante un atentado vil y canallesco, que ya sabemos de dónde viene», dijo Mario Vizcarra y a continuación agregó que el Inpe «depende del Ministerio de Justicia y de la Presidencia» de la República.

Comentó que el expresidente estaba en un ambiente seguro en Barbadillo, «sin comodidades de ningún tipo» y que no había tenido contacto con los otros exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022), también internos en ese penal, a pesar de que comparten un patio.

El hermano del exmandatario indicó que la familia va a reunirse para ver «qué acciones tomamos», tras reiterar que Vizcarra «es un ser humano que están vejando».

Alegan abuso de autoridad

Por su parte, el vocero político de Vizcarra y exministro Alejandro Salas publicó en la red social X que «el presidente del INPE y su Junta Clasificadora tendrían que ser denunciados por abuso de autoridad», una denuncia que «será extensiva a quienes más resulten responsables».

Salas añadió las etiquetas «#torturapsicológica» y «#persecusiónpolítica» en el mensaje dirigido también a la OEA.

De acuerdo a la entidad penitenciaria, Vizcarra fue reclasificado a la cárcel de Lurigancho, una de las más pobladas de Latinoamérica, pero precisó que, por razones de seguridad, lo recluirían ahora en la cárcel de Ancón II, también conocida como Piedras Gordas II, que cuenta con instalaciones más modernas.

«El ambiente destinado cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y/o psicológica», apuntó el Inpe en un comunicado.

En los días previos se especulaba con que Vizcarra no debería estar en Barbadillo porque los delitos que se le imputan fueron cometidos presuntamente fuera del mandato presidencial, algo que también ocurrió en los casos como el de Humala, condenado en primera instancia por lavado de dinero al recibir aportes de Hugo Chávez y Odebrecht para sus campañas electorales.

Juicio por sobornos

Vizcarra fue recluido la pasada semana en prisión preventiva por cinco meses a la espera de que concluya el juicio donde está acusado de haber recibido presuntamente sobornos cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014).

Hasta ese momento Vizcarra había acudido a todas las citaciones de la Justicia a la vez que realizaba actividad proselitistas con miras a las elecciones de 2026, donde figura entre las primeras opciones en intención de voto en varias encuestas, pese a contar con tres inhabilitaciones por parte del Congreso.

Asimismo, el Tribunal de Apelaciones de Perú evaluará el recurso de apelación presentado por la defensa de Vizcarra contra la prisión preventiva.

La defensa de Vizcarra citó varios errores de forma y fondo en la prisión preventiva dictada contra el exmandatario, entre los cuales mencionó que se haya argumentado que no tiene arraigo familiar, pues tiene esposa y un hijo menor de edad que cursa estudios escolares. EFE

