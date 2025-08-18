The Swiss voice in the world since 1935

Familias de los rehenes piden a Trump acabar con la guerra de Ucrania y también la de Gaza

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 18 ago (EFE).- Algunos familiares de los rehenes israelíes pidieron este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, que acabe tanto con la guerra en Ucrania como con la de Gaza, antes de su reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, prevista para esta tarde.

«Presidente Trump, esperamos que alcances tus objetivos de poner fin a ambas guerras y acabar con el sufrimiento tanto de los israelíes como de los palestinos», dijeron en una carta los familiares a través del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

Las familias animaron al mandatario a utilizar sus «capacidades de negociación extraordinarias» para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita liberar a los 50 rehenes, de los que Israel estima que 20 siguen con vida.

«Mientras trabajas para resolver el conflicto en Ucrania, rezamos para que apliques esa misma determinación a acabar con esta pesadilla en Gaza», dijeron los familiares.

Poco antes de la publicación de la carta, Trump escribió en su red social, Truth Social, que la liberación de los rehenes en manos de Hamás solo será posible cuando el grupo islamista palestino sea «confrontado y destruido».

«¡Solo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamás sea confrontado y destruido! ¡Cuanto antes ocurra esto, mayores serán las probabilidades de éxito!», escribió el mandatario.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este fin de semana en que podría aceptar un acuerdo con Hamás con la condición de que todos los rehenes cautivos en Gaza «sean liberados de una vez». EFE

jdg/pms/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR