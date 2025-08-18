Familias de los rehenes piden a Trump acabar con la guerra de Ucrania y también la de Gaza

Jerusalén, 18 ago (EFE).- Algunos familiares de los rehenes israelíes pidieron este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, que acabe tanto con la guerra en Ucrania como con la de Gaza, antes de su reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, prevista para esta tarde.

«Presidente Trump, esperamos que alcances tus objetivos de poner fin a ambas guerras y acabar con el sufrimiento tanto de los israelíes como de los palestinos», dijeron en una carta los familiares a través del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

Las familias animaron al mandatario a utilizar sus «capacidades de negociación extraordinarias» para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita liberar a los 50 rehenes, de los que Israel estima que 20 siguen con vida.

«Mientras trabajas para resolver el conflicto en Ucrania, rezamos para que apliques esa misma determinación a acabar con esta pesadilla en Gaza», dijeron los familiares.

Poco antes de la publicación de la carta, Trump escribió en su red social, Truth Social, que la liberación de los rehenes en manos de Hamás solo será posible cuando el grupo islamista palestino sea «confrontado y destruido».

«¡Solo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamás sea confrontado y destruido! ¡Cuanto antes ocurra esto, mayores serán las probabilidades de éxito!», escribió el mandatario.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este fin de semana en que podría aceptar un acuerdo con Hamás con la condición de que todos los rehenes cautivos en Gaza «sean liberados de una vez». EFE

