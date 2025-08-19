Familias de migrantes baleados por dos hermanos en Texas en 2022 logran acuerdo judicial

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 19 ago (EFE).- Las familias de un inmigrante asesinado a tiros y otra herida en 2022 en la frontera de Texas por el entonces jefe de un centro de detención lograron un acuerdo con el empleador del tirador, después de casi tres años del suceso en el que también participó el hermano del sospechoso.

El periódico Texas Tribune reveló este martes el acuerdo logrado entre La Salle Corrections, la empresa que empleaba a Michael Sheppard, uno de los sospechosos de disparar contra un grupo de migrantes en septiembre de 2022.

Sheppard había sido director del Centro de Detención de West Texas en Sierra Blanca, por lo que los familiares presentaron una demanda civil contra la compañía.

El caso estaba programado para ir a juicio en un tribunal federal de El Paso (Texas) este martes, pero se canceló tras lograrse el pacto, del que no se conocieron detalles, según explicó el rotativo.

Sheppard y su hermano gemelo Mark , ambos de 60 años en el momento del tiroteo, fueron detenidos por la Oficina del Alguacil del Condado de El Paso.

El incidente ocurrió cerca de Sierra Blanca, en la carretera interestatal 10, a unos 40 kilómetros de la frontera con México, un área conocida por tener un puesto de control fronterizo.

Los hermanos supuestamente detuvieron su vehículo cerca del poblado y dispararon contra un grupo de 13 migrantes que buscaban agua en la carretera.

El mexicano Jesús Iván Sepúlveda Martínez, de 22 años, fue alcanzado por las balas y murió en el lugar, mientras que una mujer resultó herida en el estómago.

Según la declaración jurada de un guardabosques de Texas que presenció el incidente, los migrantes viajaban por el desierto y se detuvieron para beber de un depósito cuando se acercó un vehículo.

«El grupo se cubrió para evitar ser detectado. Luego, el vehículo dio marcha atrás y el conductor salió del vehículo. El conductor se apoyó en el capó del vehículo y disparó dos tiros con un arma de fuego contra el grupo. El conductor luego volvió a entrar al vehículo y huyó de la escena», de acuerdo a documentos judiciales.

Grupos que abogan por los inmigrantes como la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, por su sigla en inglés) han abogado porque se acuse a los dos hermanos, pero hasta la fecha el Departamento de Justicia de EE.UU. no ha presentado cargos. EFE

amv/enb