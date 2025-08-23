Farage asegura que hará deportaciones masivas de solicitantes de asilo si llega al poder

Londres, 23 ago (EFE).- El líder del partido británico de derecha Reform UK, Nigel Farage, que está primero en las encuestas sobre intención de voto, asegura que su formación planea deportaciones masivas de solicitantes de asilo si su formación llega al poder.

Entre las propuestas figura la detención automática de solicitantes de asilo a su llegada al Reino Unido en pequeñas embarcaciones y la deportación forzosa a países como Afganistán y Eritrea, afirmó Farage en una entrevista que publica hoy el diario ‘The Times’.

También planea alcanzar acuerdos con terceros países, como reactivar la colaboración que hizo el anterior Gobierno conservador con Ruanda y el envío de solicitantes de asilo a territorios británicos de ultramar, como la isla de Ascensión, en el Atlántico.

Farage afirma que los planes podrían suponer la deportación de cientos de miles de personas y el despegue diario de varios vuelos chárter desde el Reino Unido.

Los planes de Farage coinciden con la creciente tensión por los hoteles que albergan solicitantes de asilo en el Reino Unido.

Entre los primeros pasos de un Gobierno con Reform UK, señala, sería abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y derogar la Ley de Derechos Humanos, seguido de una legislación que prohíba a quienes llegan al Reino Unido en pequeñas embarcaciones solicitar asilo.

«El objetivo de esta legislación es deportaciones masivas. Tenemos una crisis masiva en el Reino Unido. No solo representa una amenaza para la seguridad nacional, sino que está provocando una indignación pública que, francamente, no está muy lejos del desorden. Solo hay una manera de detener a la gente que entra en el Reino Unido: detenerles y deportarlos», señala.

El líder de Reform UK cree que este es su momento decisivo porque, según él, el Reino Unido va «cuesta abajo muy, muy rápido» y necesita un «cambio radical», por lo que argumenta que él es el hombre indicado para lograr los cambios que el país necesita.

«No tienen derecho a solicitar asilo», insiste.

Según explica, los migrantes ilegales serían recluidos «en bases militares en desuso. Posiblemente necesitaríamos construir edificios prefabricados, algo así. No me digan que no podemos construir instalaciones para que la gente se quede, porque sí podemos. Se les trataría con cierta civilidad, por supuesto. Se les daría de comer, beber, se les cuidaría y se les daría atención médica si la necesitan».

El gobierno del laborista Keir Starmer afronta una creciente tensión por los hoteles que albergan a solicitantes de asilo en varias localidades y por el número récord de personas que han cruzado el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones en lo que va de año.

El anterior ejecutivo tory había llegado a un acuerdo con Ruanda para llevar a ese país a migrantes en situación irregular, pero el plan fue suprimido cuando los laboristas llegaron al poder en julio de 2024.

Cada vez son más las protestas de gente ante hoteles con migrantes, como ha sido el caso de uno en la localidad de Epping Forest, a las afueras de Londres, tras la imputación del migrante de origen etíope Hadush Gerberslasie Kebatuhursday, de 38 años y residente en un establecimiento de ese lugar, al saberse que fue acusado de agresión sexual por intentar besar a una niña de 14 años.

Una última encuesta sobre intención de voto de la firma YouGov sitúa a Reform UK con el 28 % de apoyo, seguido del laborismo, con el 21 %, y los conservadores, con el 17 %. YouGov entrevistó en las últimas semanas a un total de 1.869 adultos en todo el país. EFE

vg/amg