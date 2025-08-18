FAS y Firpo golean y se mantienen como líderes del Apertura en El Salvador

The Swiss voice in the world since 1935

San Salvador, 17 ago (EFE).- El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) y el Luis Ángel Firpo golearon a sus respectivos rivales en la sexta fecha del torneo Apertura 2025 de El Salvador, disputada este fin de semana, con lo que se mantienen empatados en lo más alto de la clasificación, pero ahora con más ventaja sobre los demás equipos.

Los Tigrillos del FAS, dirigidos por el mexicano Cristian Flores, vapulearon por 4-1 al Zacatecoluca en un partido donde FAS sostuvo el dominio del balón de principio a fin y una línea defensiva que comenzó distraída, pero que se ordenó tras el tanto de los visitantes.

Entre tanto, los Toros del Firpo, liderados por el costarricense Marvin Solano, continúan con su buena racha ganadora y se impusieron por 3-0 al Fuerte San Francisco, que debió enfrentar el encuentro con diez jugadores tras la temprana expulsión del argentino Germán Águila.

Los Toros resolvieron el partido con los goles de los salvadoreños Luis Styven Vásquez, que marcó un doblete, y de Elías Gumero. Con este resultado, los de Solano sumaron su tercer triunfo en casa, en el estadio Sergio Torres, en el oriente del país.

El FAS suma 16 puntos y tiene la mejor cuota goleadora (19 tantos), mientras que el Firpo, también con 16 unidades, ha marcado 15 dianas.

En el tercer lugar se quedan los Emplumados del Águila, con 11 puntos, al vencer por 2-1 este domingo al Municipal Limeño, décimo con 4 unidades.

El Inter FA, ubicado en el puesto 11, empató 2-2 con los Caleros del Isidro Metapán, quinto con 8 puntos, uno menos que los Albos del Alianza, que se ubican en el cuarto lugar.

Los Albos, dirigidos por el técnico argentino Ernesto Corti, golearon por 5-2 al Hércules, que se queda en el octavo puesto con 5 puntos.

El Platense, con 4 unidades y en la novena posición, empató 1-1 con el Cacahuatique, en el sexto lugar con 7 unidades.

En la lucha entre los goleadores, el brasileño Yan Maciel lidera la tabla con 5 anotaciones. Lo siguen los salvadoreños Styven Vásquez, con 4, y Luis Tobar, con 3. EFE

