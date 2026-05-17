Fassbender y Vikander conquistan juntos la alfombra roja de Cannes para presentar ‘Hope’

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Cannes (Francia), 17 may (EFE).- Los actores Michael Fassbender y Alicia Vikander, casados desde 2017, deslumbraron este domingo juntos en la alfombra roja del Festival de Cannes para el estreno de gala de ‘Hope’, la cinta con la que el surcoreano Na Hong Jin que ambos protagonizan y que aspira a la Palma de Oro.

De Fassbender (Heidelberg, 1977) lo que más llamó la atención fue que eligió combinar su esmoquin negro tradicional con camisa blanca con unas gafas de sol de pasta negras, a pesar de que ya era noche cerrada sobre la playa de la Croisette.

Vikander (Gotemburgo, 1988), por su parte, eligió el blanco, en un vestido largo con plisados en su parte inferior.

Junto al germanoirlandés y la actriz sueca desfilaron también, además del realizador de la película, los principales integrantes del reparto, como la surcoreana Hoyeon Jung (conocida por la serie ‘El juego del calamar’) o la canadiense Taylor Russell.

Desde su anuncio, ‘Hope’, un filme de ciencia ficción y suspense, despertaba un particular interés porque supone la segunda colaboración en pantalla de Fassbender y Vikander tras ‘La luz entre los océanos’, la película en la que se conocieron y comenzaron su relación. EFE

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