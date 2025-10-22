Federación Médica Venezolana rechaza detención de médico y exige que respeten sus derechos

Caracas, 22 oct (EFE).- La Federación Médica Venezolana (FMV) rechazó la detención del médico Pedro Fernández, ocurrida el lunes en el estado Mérida (oeste), y exigió que se «garanticen y respeten todos sus derechos fundamentales».

Según una nota de prensa difundida este miércoles la entidad aseguró que Fernández fue detenido «sin causa conocida de orden», como también denunció la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).

Por tanto, la FMV solicitó la «inmediata y plena libertad» del galeno, de quien dio fe por su «buena conducta profesional» y a quien manifestó su apoyo en «estos terribles momentos de angustia y atropello».

De acuerdo con la ONG CLIPP, Fernández fue detenido el lunes 20 de octubre al mediodía en su consultorio del Centro Clínico Marci Ríos, en Mérida, por «hombres encapuchados sin identificación ni orden judicial, quienes lo sacaron por la fuerza, trasladándolo a paradero desconocido».

«La detención del doctor Fernández ocurre en medio de las celebraciones por la canonización de los primeros santos venezolanos, cuando el país entero eleva oraciones por la libertad y la reconciliación», dijo la organización no gubernamental.

Según la organización Foro Penal, en Venezuela hay 845 presos políticos. Sin embargo, el Ejecutivo y la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por estos motivos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan ONG y opositores.EFE

