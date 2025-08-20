The Swiss voice in the world since 1935

Federación Peruana de Fútbol ratifica la exclusión del Binacional de la primera división

Lima, 19 ago (EFE).- La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció este martes la exclusión del Binacional de la Liga 1 de la primera división y del torneo juvenil sub-18 2025, en cumplimiento a una sentencia que revocó la medida cautelar que le permitía competir en el campeonato nacional del 2025.

En un comunicado, la FPF informó que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno ha declarado improcedente la demanda de amparo interpuesta por Binacional y ha revocado la medida cautelar que le había permitido su incorporación provisional a la Liga 1.

Añadió que conforme al artículo 364 del Código Procesal Civil, «la aplicación de dicha decisión es de cumplimiento inmediato, incluso si resulta impugnable ante un eventual recurso constitucional, pues no suspende su eficacia».

En tal sentido, la Junta Directiva de la FPF decidió este martes que Binacional queda definitivamente excluido de la Liga 1 y del torneo juvenil sub-18, cuya participación se encontraba sujeta a su permanencia en la primera división, que seguirá con 18 clubes profesionales.

Además, la Federación precisó que el aparato judicial ordinario no puede ser utilizado bajo alegatos de supuesta afectación constitucional para alterar decisiones deportivas, que deben resolverse exclusivamente en el ámbito de la justicia deportiva.

Anunció que adoptará las acciones estatutarias y disciplinarias correspondientes para salvaguardar sus derechos, preservar la autonomía del deporte y asegurar el respeto absoluto a las normas que sustentan el orden deportivo.

Finalmente, la FPF señaló que se comunicará oportunamente al club sobre su destino en el sistema federativo.

Binacional busca impugnar ante el TC

Horas antes, Binacional afirmó que la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la región Puno, en el sur de Perú, se encuentra «aún pendiente de poder ser impugnada» mediante un recurso de agravio constitucional para recurrir ante el Tribunal Constitucional de Perú (TC).

Es decir, «a la fecha dicho pronunciamiento no es eficaz», remarcó el club originario de Desaguadero en su cuenta de la red social X.

Añadió que creen, por múltiples razones, que «dicha sentencia debe ser dejada sin efecto», razón por la cual seguirán defendiendo en paralelo sus derechos ante el órgano supremo de la constitucionalidad.

En tal sentido, el ‘Poderoso del Sur’, campeón de la Liga 1 de Perú en el 2019, exhortó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a «respetar los plazos y normas de orden público de obligatoria observancia».

En diciembre del año pasado, un fallo judicial le dio la razón a Binacional en un reclamo contra la FPF sobre las sanciones que correspondían al Sport Boys en la temporada del 2022, y que perjudicó al equipo de Puno.

Así, Binacional fue restituido automáticamente en la primera división de Perú para disputar la temporada de 2025 después de que hubiese descendido en 2023.

Con la nueva decisión judicial, Binacional queda apartado del torneo Clausura de la Liga 1, que ya había jugado su sexta jornada, y se anularán los partidos disputados hasta el momento, con la correspondiente pérdida de puntos para los equipos que lo enfrentaron. EFE

