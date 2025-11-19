Feliciano López afirma que la afición argentina es la «más espectacular» que ha visto

1 minuto

Bolonia (Italia), 19 nov (EFE).- El extenista español Feliciano López, director de la fase final de la Copa Davis, dijo este miércoles que la afición argentina es la «más espectacular» que ha visto.

«Hay buenas hinchadas. Lo más espectacular que he visto es Argentina. Al menos en lo que yo he visto en mi experiencia. La manera en la que viven el deporte, en la que animan a su país en el momento en el que está involucrado me parece lo más apasionante», destacó.

«Todas tienen una ilusión tremenda por animar e intentar hacer que den el mejor nivel, por levantar el animo de los jugadores. Pero si me quedo con una es Argentina», declaró en un encuentro con prensa española en Bolonia.

López indicó que la importancia de la afición en un torneo así es fundamental.

«En esta competición, es todo. Lo que se ha intentado recuperar es eso. La Davis necesita un ambiente festivo en el que la gente este involucrada. Es la única competición del tenis en la que puede participar mínimamente», señaló.

«En el resto se emociona», añadió, «pero de otra manera. Incluso hay momentos en los que no se ve bien. Aquí se permite, aunque con unos límites. Creo que la Davis necesita a las hinchadas para que creen esa atmósfera que es la que ha hecho que esta competición sea diferente».

Argentina debutará este jueves a partir de las 16.00 CET (15.00 GMT) contra la selección de Alemania que lidera Alexander Zverev. EFE

