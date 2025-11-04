Feministas confirman un nuevo asesinato machista en Cuba y la cifra sube a 36 en 2025

La Habana, 4 nov (EFE).- Las plataformas feministas independientes Yo Sí Te Creo y Alas Tensas confirmaron este martes un nuevo asesinato machista en Cuba, lo que eleva el total feminicidios a 36 en lo que va de año, de acuerdo con datos recopilados por EFE a partir del registro de ambas organizaciones.

La nueva víctima es Maidelín Reyes, de 49 años, sucedido el 24 de septiembre a manos de su expareja en la provincia central de Camagüey. Según estos colectivos, el presunto agresor «invadió su hogar» para cometer el feminicidio. A Reyes le sobreviven una hija y dos nietas «que se encontraban bajo su cuidado».

Ambas plataformas han pedido en múltiples ocasiones que se declare un «estado de emergencia por violencia de género» en Cuba. Su labor y la difusión de estos sucesos en medios no oficiales ha contribuido a ponerlos en foco.

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y tampoco es habitual el uso de los términos «feminicidio» o «crimen machista» en los medios estatales.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha declarado «tolerancia cero» contra la violencia machista, aunque son escasas las acciones de protección y concienciación en la isla. Los medios estatales se refieren en muy raras ocasiones a estos crímenes.

El Gobierno cubano confirmó que los tribunales identificaron un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados el año pasado. En los juicios celebrados en 2023 se registraron 110 víctimas.

La Fiscalía General, el Ministerio del Interior, el Tribunal Supremo y otras instituciones anunciaron este año la elaboración conjunta de un registro administrativo informatizado, pero no público, para recabar datos sobre los feminicidios. EFE

