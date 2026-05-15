Fenómeno de El Niño adelanta su llegada a Colombia y prevén que será «fuerte o muy fuerte»

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Bogotá, 15 may (EFE).- El fenómeno meteorológico de El Niño llegará a Colombia antes de lo previsto y será «fuerte o muy fuerte», por lo que se deben tomar acciones inmediatas para enfrentar los impactos de una crisis hídrica en el país, alertó este viernes la ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez.

«Tenemos 82 % de probabilidad de que El Niño se consolide entre mayo, junio o julio. Esa probabilidad cambió ayer y por eso la alarma es que pudiese estar anticipado», dijo Vélez en una rueda de prensa.

Por su parte, la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverri, aseguró que en las últimas semanas «se registraron incrementos generalizados en las temperaturas máximas del aire, cercanas e incluso superiores a máximos históricos, en distintas regiones del país», en especial en el Pacífico, el Caribe y la zona Andina. EFE

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