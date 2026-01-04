FFAA dice que el presidente de Venezuela es Maduro y respalda estado de conmoción exterior

1 minuto

Caracas, 4 ene (EFE).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela dijo este domingo que el presidente «constitucional» de su país es Nicolás Maduro y anunció su pleno respaldo al estado de conmoción exterior declarado en la víspera y que otorga al Estado facultades especiales para tomar medidas en situaciones de conflicto.

«Exigimos la pronta liberación de nuestro comandante en jefe», dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en la televisión estatal VTV al reiterar que «el presidente Nicolás Maduro» es «el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos».EFE

bam/lb/jlp

(video)