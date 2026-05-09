Fico denuncia que hay «un nuevo Telón de Acero» al reunirse con Putin en el Kremlin

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Moscú, 9 may (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, denunció este sábado el surgimiento de un nuevo Telón de Acero al reunirse en el Kremlin con el presidente ruso, Vladímir Putin, con cuyo país quiere construir unas «relaciones amistosas», desmarcándose del resto de la UE.

«Veo que de nuevo surge un Telón de Acero. Yo apoyo unas relaciones mutuamente beneficiosas y amistosas», dijo al comienzo de la reunión transmitida en directo por la televisión pública rusa.

Fico, quien no asistió al desfile del Día de la Victoria en la plaza Roja, se mostró «convencido» de que ambos países pueden dar «algunos pasos en breve encaminados al restablecimiento de unas relaciones normales».

Además, subrayó que Rusia y Eslovaquia no pueden limitarse a cooperar en el ámbito energético, en el que Bratislava depende de Moscú, pese a la oposición de la Unión Europea (UE).

«Nosotros recibimos de ustedes notables recursos energéticos a través del Turkish Stream y del oleoducto Druzhba», señaló.

Por su parte, Putin subrayó que Moscú hará «todo lo posible para satisfacer las necesidades de la República de Eslovaquía en materia energética, al igual que estaremos dispuestos a cooperar en cualquier terreno que sea de interés común».

Destacó que el país centroeuropeo intente promover «una política exterior soberana» y «defienda una política pragmática en relación con Rusia».

Con todo, añadió, dicha cooperación se ha visto influida negativamente en los últimos años por la guerra en Ucrania y la «política de confrontación que (…) es impuesta por la Unión Europea y la OTAN».

Tras la derrota del primer ministro Víktor Orbán en Hungría, Fico es el único líder de la UE que viaja regularmente a Moscú para reunirse con Putin, algo que ya hizo el año pasado, en el 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi. EFE

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