Fico se reúne con Trump para estrechar lazos y abordar contrato nuclear de 15.000 millones

2 minutos

Praga, 16 ene (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, el populista Robert Fico, se reunirá este sábado con el presidente estadounidense, Donald Trump, para estrechar los lazos bilaterales y sobre la mesa estará la posible compra de un reactor a Estados Unidos por valor de hasta 15.000 millones de euros.

El líder eslovaco, que se define como socialdemócrata aunque su visión política es muy próxima al ultranacionalista húngaro Viktor Orbán, se declara admirador de Trump, con quien se reunirá a las 20.30 GMT del sábado en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, anunció el viernes el gabinete de prensa del jefe de Gobierno.

Fico asistirá esta noche en Washington, junto al secretario de Energía de EE.UU, Chris Wright, a la firma de un acuerdo intergubernamental sobre cooperación en materia de energía nuclear.

Eslovaquia produce actualmente el 63 % de su energía con los dos reactores de la central atómica de Jaslovské Bohunice, a 60 kilómetros al noreste de Bratislava, y los tres de Mohovce, al suroeste del país, todos ellos de un tipo diseñado y desarrollado en la antigua Unión Soviética.

«Queremos construir, en cooperación con socios estadounidenses, un gran bloque nuevo, enteramente de propiedad pública y con una potencia de casi 1.200 megavatios en el terreno de la central que ya existe en Jaslovské Bohunice», recordó Fico antes del viaje a Washington.

El Gobierno de Eslovaquia tiene previsto encargar el contrato a la empresa estadounidense Westinghouse, sin licitación, algo que ha sido criticado por la oposición debido también al estimado alto coste, de hasta 15.000 millones de euros.

Por otra parte, Eslovaquia ha comenzado a superar su dependencia de Rusia en combustible nuclear, después del acuerdo firmado hace dos años y medio con Westinghouse para la fabricación de barras a partir de un uranio que Eslovaquia compra a Canadá y uno más reciente con la británica Urenco para el enriquecimiento de uranio. EFE

