Escena de Insumisas, de los cineastas Fermando Pérey (Cuba) y Laura Cazador (Suiza) sobre la vida de Enriqueta Faber, una mujer helvética que debió vestirse de hombre para poder estudiar y practicar la medicina.

La cinematografía cubana acude como invitada de honor a esta 17 edición del Festival del Cine y Foro Internacional sobre los Derechos Humanos (FIFDH) que se realiza en Ginebra entre el 8 y el 17 de marzo.

"En un mundo con problemas y en cólera y donde los derechos humanos están en retroceso", el FIFDH 2019Enlace externo abre las puertas "a las nuevas formas de resistencia artística, política y colectiva", enfatizan los organizadores. Siempre, "con el espíritu de apertura y la libertad conceptual…", subraya Isabelle Gattiker, directora del evento ginebrino que se realiza en el marco de la reunión anual del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Insumisas, la nueva producción del director cubano Fernando Pérez -en colaboración con la cineasta Laura Cazador- aporta a esta convocatoria, desde el continente latinoamericano, la voz femenina del coraje.

Cuenta la vida, en tanto ficción con bases históricas, de la suiza Enriqueta Faber, que a inicios del siglo XIX debe convertirse en el doctor Enrique Faber para poder estudiar y ejercer la medicina. Y así llega a Cuba, donde en el escenario de una sociedad colonial, conservadora a ultranza y esclavista, confronta con rebeldía esa realidad dominante.

Con la fuerza y la convicción de la protesta y de la “transgresión social” que le lleva a pagar un duro precio personal, sufrir un juicio y condena, por su cambio de género, explica Fernando Pérez, el más destacado director cinematográfico cubano, en esta entrevista exclusiva con swissinfo.ch.

Fernando Pérez: "Para mí el cine es una pasión y una necesidad" (Foto Sergio Ferrari)

swissinfo.ch: ¿Qué significa estar en Ginebra estrenando su última película en este tan reconocido festival-forum de derechos humanos?

Fernando Pérez: Implica una experiencia muy significativa. Tanto por la importancia de Ginebra a nivel de derechos humanos, como de Suiza en mi carrera profesional y en mi vida personal. Me encontré aquí, en el marco del FIFDH, a un grupo de jóvenes muy comprometidos en asegurar la proyección social de este evento. Una muestra más de que debemos tener esperanza en otro mundo posible y mejor.

swissinfo.ch: Habla de una larga relación personal con Suiza…

F.P.: Así es. Te soy muy sincero: le doy una gran importancia a las energías vitales que mueven las cosas. Y en mi caso, siempre ha habido una energía especial que ha ligado mi vida personal y profesional con Suiza. Ya desde los años 90, cuando presentamos en la ciudad de Bienne una muestra del cine cubano. A partir de entonces todas mis películas fueron distribuidas por Trigon-film. En este país cuento con un público con el que he compartido muchas experiencias significativas. Hace apenas dos años, en 2017, fui invitado como profesor por la Universidad de Berna y viví allí durante tres meses. Toda esta relación prueba que realidades tan diversas -la suiza y la cubana- pueden comunicarse perfectamente a través del arte y la cultura.

swissinfo.ch: ¿Con el cine como intermediario de ese diálogo intercultural?

F.P.: Con el cine en tanto lenguaje universal y único. Ya que el ser humano es universal y único. Y ese es el cine que me interesa hacer. Y en este marco, Insumisas se inserta en esa dimensión y visión que me inspira desde siempre. Y en este caso, con una coproducción de ambos países (Bohemian Films y el Instituto de Cine de Cuba), que contó con la codirección y coescritura de Laura Cazador, joven y talentosa realizadora helvética que vive desde hace mucho tiempo en nuestro país. Fue muy importante este ejercicio a cuatro manos y cuatro ojos, ya que ella aportó la idea original y la mirada femenina, esencial para esta obra, que trata de mujeres desde lo más profundo.

Afiche del filme Insumisas

swissinfo.ch: Muchas de sus numerosas películas tienen un fuerte acento crítico-autocrítico de y desde la sociedad cubana. Pienso, por ejemplo, en la Vida es Silbar, Suite Habana o el anterior, Últimos días en La Habana. Producir un filme histórico, como es Insumisas, no significa escapar de esta perspectiva crítica para recluirse en una zona de confort y evitar la polémica…

F.P.: (riendo) Interesante tu pregunta. Pero respondo categórico: ¡En absoluto! Aunque Insumisas, se basa en hechos ocurridos hace dos siglos, alcanza una proyección contemporánea y universal. Temas que se debaten, más que nunca, en el mundo entero. En Cuba, por ejemplo, hubo una propuesta para aprobar el matrimonio igualitario, es decir entre dos personas del mismo sexo, en la nueva Constitución, y no fue aprobada. Y se discutirá en breve para incorporarlo en tanto artículo en el Código de la Familia. Lo que plantea la película está vivo, forma parte de la cotidianeidad, no es una escapatoria hacia el pasado.

swissinfo.ch: ¿La podríamos clasificar como una película “feminista”?

F.P.: No me gustan las clasificaciones. Por lo menos yo no quisiera caracterizarlo como un filme feminista. Sí, como femenino, de mujeres, que trata de expresarse a través de una sensibilidad que es, claramente, femenina.

swissinfo.ch: Insumisas fue estrenada en diciembre pasado en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericana de la Habana. ¿Cómo reaccionó el público cubano?

F.P.: Fue una reacción efusiva y provocó polémica, que es lo que me interesa y busco desde siempre con mi cine: contribuir para hacer avanzar el pensamiento. A partir del 7 de marzo empezó a estrenarse en los cines de Cuba. Ahora sí tendremos la verdadera respuesta y el termómetro de su impacto real….

swissinfo.ch: En muchos países de América Latina la movilización de mujeres, con reivindicaciones específicas de género, ha ganado en intensidad en estos últimos años. ¿Piensa que Insumisas tendrá una distribución/aceptación particular?

F.P.: Sería muy feliz si fuera así. Una de las motivaciones esenciales de la película es esa conciencia y movilización de las mujeres, que, aunque siempre han estado presente en el continente, ahora parecen hacerse mucho más visibles. Y en ese sentido, nuestro personaje, Enriqueta Faber, fue una mujer de vanguardia, que transgredió las limitaciones y las violaciones de su época, en favor no solo de su identidad femenina sino también de la justicia social.

swissinfo.ch: 74 años, más de 55 años ligado al cine, más de 30 de director, con casi una veintena de los más famosos filmes cubanos contemporáneos y una treintena de premios internacionales en su currículo … ¿Insumisas cierra su producción o hay otros proyectos en vista?

F.P.: ¡Qué va! Para mí el cine es una pasión y una necesidad. La necesidad de comunicarse con los otros, y mi mejor forma de hacerlo es a través de imágenes. Acabo de terminar el guion de lo que -si encuentro un productor- sería mi próxima película. Se llamará Riquimbili. Una palabra que en sí no significa nada pero que tiene una sonoridad especial. Apuesto, por primera vez, al humor negro. ¡Y vuelvo a la realidad cubana tratando de complejizarla y de participar en ella desde sus luces y contrastes!

El FIFDH en breve El FIFDH es uno de los eventos más importantes, a nivel mundial, dedicados al cine y a los derechos humanos. Se realiza desde hace 16 años, anualmente, en Ginebra, en paralelo a la principal sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Durante 10 días exhibe películas seguidas de debates de alto nivel para denunciar las violaciones de los derechos humanos. Estos debates son transmitidos por Internet. En ellos participan diplomáticos, representantes de ONG, víctimas de violaciones, artistas, militantes, periodistas y el público en general. Dos concursos de largos metraje -tanto ficciones como documentales- ofrecen una selección internacional, con presencia de sus realizadores y protagonistas. Dos jurados otorgan el Gran Premio de Ginebra y el Gran Premio Ficción, así como el Premio Sergio Vieira de Mello.

