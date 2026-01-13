Finaliza la grabación de un documental sobre los Guloyas rodado en la República Dominicana

Santo Domingo, 13 ene (EFE).- El documental ‘Guloyas: la llegada de los ancestros’ concluyó su rodaje realizado íntegramente en la República Dominicana, una obra audiovisual cuyo objetivo es preservar y proyectar internacionalmente la tradición de esta cultura.

La grabación del largometraje, que tiene previsto su estreno este año 2026, se realizó durante 18 días en locaciones de San Pedro de Macorís y El Seibo.

El documental está dirigido por Boynayel Mota y producido por Kelvin Liria y la periodista Jessica Hasbun, con la dirección de fotografía a cargo de Oliver Mota.

La tradición de los Guloyas de San Pedro de Macorís se vincula con la comunidad cocola, descendiente de inmigrantes afrocaribeños provenientes de las islas de Barlovento. La cultura guloya fue reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2005.

«Mi primer contacto con esta manifestación se remonta a mi infancia, cuando los Guloyas visitaban el barrio San Carlos durante las celebraciones de carnaval. Esa experiencia generó en mí una conexión profunda que, con el tiempo, me llevó a acompañar esta tradición durante más de veinte años en San Pedro de Macorís», explicó el director del documental.

Para Boynayel Mota su obra ha permitido «plasmar, de forma visual y sensible, una herencia que ha enriquecido la cultura nacional».

De acuerdo con la productora general del documental, Jessica Hasbun, el origen de este trabajo audiovisual responde a una «convicción profunda sobre la riqueza cultural del país».

«No estamos documentando una tradición del pasado, estamos acompañando un legado que sigue latiendo en su gente», indicó Hasbun. EFE

