Finalizan evacuaciones del crucero Hondius, que zarpa de Canarias rumbo a Países Bajos

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El crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, zarpó este lunes de Tenerife tras evacuar a más de un centenar de sus ocupantes en una compleja operación iniciada el domingo, y navega ahora rumbo a Países Bajos con una tripulación reducida y un cadáver.

«Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito», celebró la ministra española de Sanidad, Mónica García, tras la partida del buque del puerto de Granadilla.

«Entre ayer y hoy hemos evacuado a 125 pasajeros y tripulantes de 23 países que, o están en sus países o están ahora mismo (…) siendo trasladados», agregó en una comparecencia junto al director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, entre otros.

De los evacuados, por ahora, tres personas han dado positivo por hantavirus, una enfermedad contagiosa poco frecuente para la que no hay vacuna. Son una ciudadana francesa, un estadounidense y un español, cuyo positivo provisional se conoció al inicio de la noche del lunes.

Los últimos evacuados del Hondius consiguieron desembarcar en la tarde del lunes, después de que el mal tiempo obligara al amarre del crucero en el puerto.

Inicialmente, el crucero solo tenía autorización a fondear -no atracar- en la isla española, donde su llegada fue recibida con inquietud por parte de la población temerosa de un posible contagio.

Con mascarillas cubriéndoles parte del rostro y plásticos de protección sobre la ropa, los últimos evacuados se dirigieron hacia los autobuses rojos, y con medidas sanitarias, que les condujeron hasta el cercano aeropuerto de Tenerife Sur.

Allí les esperaban dos aviones que despegaron rumbo a Países Bajos alrededor de las 18H45 GMT. Estos vuelos aterrizaron en la madrugada del martes, constató un periodista de la AFP.

Poco antes, el Hondius había zarpado desde el puerto de Granadilla con 27 personas a bordo -entre tripulantes, un médico y una enfermera de la OMS-, y el cadáver de una mujer.

La travesía hacia Róterdam, en Países Bajos, debe demorar alrededor de seis días, según su propietario, Oceanwide Expeditions.

– «Unidad y fuerza» –

El Hondius -embarcación de bandera neerlandesa que había zarpado el 1 de abril de Ushuaia, Argentina- recibió combustible y víveres durante la jornada, antes de afrontar la última etapa de un convulso viaje que llamó la atención del mundo tras el fallecimiento de tres pasajeros.

En un breve vídeo publicado el lunes en la página web de Oceanwide Expeditions, el capitán del Hondius, Jan Dobrogowski, destacó la «unidad y la fuerza» de todos los que estaban a bordo y elogió a la tripulación por su «valentía y determinación desinteresada».

Tres pasajeros que pasaron por el Hondius —un matrimonio neerlandés y una mujer alemana— murieron. Dos dieron positivo por hantavirus y el tercero se baraja como caso probable, según el último informe de la OMS.

Además, hay siete casos confirmados y otro probable, según un recuento de la AFP a partir de datos oficiales.

Las repatriaciones se llevaron a cabo en avión y por nacionalidades, 23 en total, con estrictas medidas de seguridad para reducir al mínimo el contacto de los ocupantes del crucero con otra personas.

Este lunes, la ministra de Sanidad española volvió a defender la seguridad del dispositivo.

«El mundo nos está mirando y, por cierto, el mundo nos está agradeciendo nuestra labor y agradeciendo las capacidades que tenemos en España para llevarla a cabo», añadió Mónica García.

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, volverá a reunirse el martes en Madrid con el director de la OMS, por segunda vez en cuatro días.

– «No es otro Covid» –

«Para la gente de los países que están recibiendo a sus ciudadanos, [no tienen] nada que temer, el riesgo es bajo, esto no es otro COVID», reiteró el jefe de la OMS este lunes desde Tenerife.

Según las autoridades sanitarias, los pasajeros fueron clasificados como «contactos de alto riesgo» y deberán cumplir cuarentenas al llegar a destino, de acuerdo con los protocolos decididos por cada país.

Doce miembros del personal de un hospital neerlandés que trata a un evacuado positivo por hantavirus se encuentran en cuarentena preventiva.

De acuerdo con la institución, no se siguieron correctamente los procedimientos para tomar muestras de sangre y desechar la orina del paciente, informó el lunes el Hospital Universitario Radboud.

El hantavirus suele transmitirse a partir de roedores infectados, con mayor frecuencia a través de su orina, sus excrementos y su saliva.

Pero la variante del virus detectada en el Hondius, de la cepa Andes, es un tipo poco común que puede transmitirse de ser humano a ser humano.

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