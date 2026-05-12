Finlandia, Grecia e Israel, favoritos hoy en la primera semifinal de Eurovisión 2026

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Viena, 12 may (EFE).- La 70.ª edición del Festival de Eurovisión arranca esta noche con la primera semifinal, en la que actuarán los dos grandes favoritos, Finlandia y Grecia, además de Israel, que las apuestas también sitúan entre las actuaciones más populares, pese a la tensión que envuelve su participación por la situación en Gaza.

A partir de las 21.00 horas (19.00 GMT), el pabellón ‘Wiener Stadthalle’ de Viena acogerá -ante unos 15.000 espectadores- la primera de dos eliminatorias del certamen, en la que quince delegaciones se jugarán las diez plazas para pasar a la final del sábado próximo.

Abrirá la noche el grupo moldavo Satoshi con ‘Viva, Moldova!’, cuya letra mezcla seis idiomas, entre ellos el español, uno de los pocos rastros de esta lengua en una edición marcada por la ausencia de España y otros cuatro países, que optaron por el boicot a causa de la participación israelí.

Les seguirán Suecia, Croacia, Grecia, Portugal, Georgia, Italia, Finlandia, Montenegro, Estonia, Israel, Alemania, Bélgica, Lituania, San Marino, Polonia y Serbia.

Italia y Alemania actuarán fuera de concurso, al tener ya asegurado su pase a la final como miembros del ‘Big Four’.

Por el momento, el dúo finlandés formado por Linda Lampenius y Pete Parkkonen y su canción ‘Liekinheitin’ lidera -con cómoda ventaja según las principales casas de apuestas- la competición para hacerse con el ‘Micrófono de Cristal’, con una actuación que combina electrónica, pop-rock y violín.

Le sigue ‘Ferto’, la divertida y descarada propuesta del griego Akylas, una de las más virales del festival, que se sitúa con bastante diferencia por delante del tercero, el danés Søren Torpegaard Lund, que actuará en la segunda semifinal este jueves.

Pese a la palpable tensión en torno a la participación de Israel en Viena, los ensayos de su cantante Noam Bettan se desarrollaron en los últimos días sin incidentes.

En la edición anterior del festival, celebrada en Basilea (Suiza), seis personas fueron expulsadas de la sala por abuchear y desplegar una bandera palestina durante la actuación de Israel en un ensayo con público.

Para esta tarde está prevista en el centro de Viena una primera manifestación convocada por grupos pro-palestinos en contra de la participación israelí en Eurovisión 2026 bajo el lema ‘Ningún escenario para el genocidio’.

Los críticos se refieren a la guerra de Gaza (2023-2025), con más de 72.000 muertos y enorme devastación en la franja palestina causados por el ejército israelí en respuesta a la ofensiva terrorista del grupo islamista Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

A diferencia de las tres anteriores ediciones del Festival, vuelve a estas semifinales el voto de los jurados profesionales de cada país participante, compuestos siempre por siete expertos, entre ellos al menos dos jóvenes de entre 18 y 25 años de edad. EFE

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