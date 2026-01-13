Finlandia convoca al embajador de Irán para expresar su condena a la represión en el país

Helsinki, 13 ene (EFE).- La ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen, convocó este martes al embajador iraní en Helsinki para expresarle la condena de su Gobierno a la dura represión de las protestas populares de los últimos días en el país y comunicarle que Finlandia no la tolerará.

«El régimen iraní ha bloqueado internet para poder matar y oprimir en silencio. Esto no lo toleraremos. Apoyamos al pueblo de Irán, tanto a mujeres como a hombres», afirmó Valtonen en la red social X.

«Finlandia, junto con la UE, está explorando medidas para ayudar a restaurar la libertad del pueblo iraní», añadió Valtonen.

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) cifró este lunes en 648 el número de manifestantes fallecidos durante las protestas en el país, uno de varios balances no oficiales, y alertó de que algunos de los casi 10.000 detenidos están en peligro de ser ejecutados por las autoridades.

La comunidad internacional ha subido el tono de la condena tras la difusión por organizaciones y medios de comunicación de imágenes de cadáveres y escenas de brutalidad, a pesar de que el bloqueo de internet en vastos territorios de Irán dura ya más de 100 horas. EFE

