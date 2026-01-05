Fiscalía argentina impulsa pedido de extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad

Buenos Aires, 5 ene (EFE).- El fiscal argentino, Carlos Stornelli, instó este lunes a la Justicia federal a que solicite a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro por una causa que se tramita en tribunales del país suramericano y en la que se acusa al mandatario de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Stornelli presentó un escrito dirigido al juez Sebastián Ramos, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, en el que hizo referencia a la detención de Maduro por parte de Estados Unidos, y destacó que pesa sobre él un llamado a prestar declaración indagatoria con orden de detención vigente.

En el escrito, al que tuvo acceso EFE, el fiscal destacó que se trata de «una cuestión urgente en virtud del aludido estado de detención» y pidió, en referencia a la causa en curso en ese juzgado, «que se inicie, por tanto, el procedimiento de extradición activa respecto de Nicolás Maduro Moros, a los fines de que sea sometido al presente proceso».

El pedido del fiscal tiene lugar poco más de dos días después de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara a Maduro, que este lunes se presentó por primera vez ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York y se declaró inocente de los cargos de narcotráfico con los que la Administración de Donald Trump justifica su detención.

El caso abierto en su contra en Argentina se inició en 2023 por una denuncia por crímenes de lesa humanidad presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y basada en el principio de jurisdicción universal, que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los responsables o sus víctimas.

El juez Ramos ordenó en septiembre de 2024 la detención de Maduro así como también del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, y otros miembros del Gobierno de ese país.

Tras aquella decisión, la Cámara Federal instruyó que se notificara el pedido de captura a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y consideró que la cúpula del Gobierno venezolano ejecutó «un plan sistemático, a lo largo del tiempo y de manera organizada» en contra de la población civil del país caribeño mediante prácticas de «persecución, secuestro, tortura y asesinato».

El Gobierno de Javier Milei fue uno de los primeros en apoyar públicamente el ataque estadounidense del pasado sábado y la captura de Maduro, a quien describió como una amenaza tanto para Venezuela como para toda la región. EFE

