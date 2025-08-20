Fiscalía belga investiga a ING por posible tráfico de influencias ligado al caso Reynders

Bruselas, 20 ago (EFE).- La Fiscalía belga ha abierto una investigación al banco ING en ese país por posible tráfico de influencias en el marco del caso de supuesto blanqueo de capitales con billetes de lotería por parte del excomisario europeo y exministro belga Didier Reynders.

Según reveló este miércoles el diario belga «Le Soir», el Ministerio Público está investigando si los responsables del banco protegieron al político después de que el Banco Nacional de Bélgica, que abrió una inspección a la entidad en relación con el caso Reynders, haya constatado que tardaron mucho en informar de ciertos movimientos sospechosos.

La Fiscalía ha confirmado la investigación y precisado que esta se abrió en mayo, aunque no ha dado más detalles de las pesquisas, que constituyen un dosier separado del que investiga si efectivamente Reynders incurrió en un delito de blanqueo de capitales.

El excomisario de Justicia europeo depositó cerca de 700.000 euros en efectivo en su cuenta corriente de ING entre 2008 y 2018. Preguntado por la entidad sobre estos depósitos, alegó que se trataba de dinero procedente de la venta de obras de arte, algo que ha defendido también después ante la Fiscalía.

A partir de mediados de 2018, él y su esposa gastaron una gran suma de dinero (unos 200.000 euros) en billetes de lotería y fueron ingresando sus ganancias en la cuenta.

Pero ING solo informó de movimientos sospechosos a las autoridades contra el blanqueo en 2023, cuando ya había comenzado la investigación judicial sobre el exministro a raíz de una denuncia de la Lotería Nacional belga.

Esta tardanza es la que ha motivado la investigación de la Fiscalía, dentro de la cual la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción ha interrogado desde julio a una quincena de responsables de la entidad y ha convocado en calidad de sospechosos al actual y antiguo consejero delegado de ING en Bélgica, Peter Adams y Erik van den Heyden, según «Le Soir».

Didier Reynders, miembro del partido liberal francófono MR, ha ostentado los cargos de ministro de Finanzas (1999-2011) y de Asuntos Exteriores (2011-2019), así como de comisario europeo de Justicia (2019-2024).

Tres días después de dejar este último, en diciembre de 2024, el caso de presunto blanqueo salió a la luz a raíz del registro de su domicilio y otra vivienda, en los que se encontraron 7.000 euros en efectivo. Reynders siempre ha negado haber llevado a cabo blanqueo de capitales. EFE

lpc/lab