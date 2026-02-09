Fiscalía colombiana imputará al jefe de campaña de Petro por delito electoral y corrupción

2 minutos

Bogotá, 9 feb (EFE).- La Fiscalía colombiana imputará cargos por violación del tope de gastos electorales y tráfico de influencias contra Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña de 2022 del hoy presidente Gustavo Petro y actualmente preside la petrolera estatal Ecopetrol.

«El día de hoy se radicarán ante la judicatura dos solicitudes de formulación de imputación en contra del señor Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol», dijo este lunes a la prensa el fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl González Flechas.

Según el fiscal, una de las imputaciones se debe a que durante la gestión de Roa como gerente de campaña del Pacto Histórico, el partido que llevó a Petro al poder, se superaron «los topes legalmente previstos para este tipo de eventos electorales».

La segunda imputación es por un tema de tráfico de influencias a favor de Juan Guillermo Mancera, que se considera que se vio beneficiado por una contratación por parte de Ecopetrol y que previamente había participado en un negocio con Roa en la venta de un apartamento.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó en noviembre pasado a la campaña presidencial de Petro en 2022 por violar los topes de financiación en más de 3.500 millones de pesos (unos 802.400 euros de hoy) y por recibir aportes ilegales.

Por ese caso, el CNE impuso multas a Roa y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP), que forman parte del Pacto Histórico.

En el caso de tráfico de influencias, la imputación se basa en denuncias de que Mancera, un coronel retirado de la Policía que tiene negocios con Ecopetrol, supuestamente pagó un lujoso apartamento adquirido por Roa en Bogotá, por lo cual el funcionario fue interrogado en diciembre pasado por la Fiscalía.

La audiencia de imputación de cargos se efectuará ante la judicatura en la fecha que indiquen los juzgados en cuanto se presenten las solicitudes este lunes y no incluye medidas preventivas contra el presidente de Ecopetrol. EFE

joc/pc/mgr

(video)