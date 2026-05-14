Fiscalía de México investiga al estado de Chihuahua por presunta invasión de competencias

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Ciudad de México, 13 may (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este miércoles que abrió una nueva línea de investigación para determinar si la Fiscalía del estado de Chihuahua “invadió la competencia federal” en un operativo antidroga en el que presuntamente fueron vistos cuatro agentes de la CIA que habrían participado en la acción junto con agentes locales.

La FGR apuntó, en un comunicado, que esta nueva indagatoria, incluida en las carpetas de investigación que ya seguían delitos de seguridad nacional y entrevistas a servidores públicos, busca resolver si se “invadió la competencia federal” y si es que “ha continuado infringiéndose el diseño constitucional de atribuciones federales”.

“Se estima relevante comunicar que el contenido normativo de la Ley General de Salud da competencia exclusiva a la Federación, para investigar, perseguir y sancionar, delitos cuando existan elementos para presumir la participación de la delincuencia organizada, como es el caso de un laboratorio clandestino de sustancias ilegales”, destacó el documento.

En esa misma línea, resaltó que “la conducción de la política exterior, al igual que las funciones en materia de seguridad nacional, son atribuciones exclusivas” del Gobierno de México, por lo que las entidades federativas tienen “prohibido celebrar alianza, tratado o coalición con cualquier otro Estado o país”.

Ante ello, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido la encargada de respaldar la investigación de la FGR sobre el citado operativo antidroga en el que presuntamente participaron agentes estadounidenses de la CIA para la localización de una instalación clandestina aparentemente de “producción de drogas sintéticas”, ubicada en el municipio de Morelos, en el estado de Chihuahua (norte), el mes pasado.

La FGR también señaló irregularidades cuando se llegó al lugar, pues explicó que los agentes ministeriales federales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, “no recibieron cadena de custodia de parte de las autoridades locales, ni el área abierta ni los indicios ni las sustancias localizadas”.

“Tal irregularidad fue registrada dentro de la propia carpeta federal”, repasó.

En cuanto a la instalación clandestina confirmó que se mantiene en resguardo por fuerzas federales y que no ha sido desmantelada, ya que “actualmente se encuentra en curso el proceso de destrucción y traslado de las sustancias y los objetos encontrados”.

El 19 de abril, dos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua murieron en un accidente vial, cuando regresaban de un operativo contra un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos.

Luego, el 22 de abril, Sheinbaum, informó que su Gobierno envió una nota diplomática a EE.UU. para exigir explicaciones por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidroga en Chihuahua, donde murieron dos funcionarios de ese país y dos mexicanos, en un caso que podría implicar una violación de la soberanía nacional.

La polémica creció cuando The Washington Post informó que los dos estadounidenses pertenecían presuntamente a la CIA y habían apoyado con inteligencia una operación contra el narcotráfico.

El caso generó controversia después de que el Gobierno federal afirmara que no tenía conocimiento previo de la participación de personal estadounidense en labores de campo, lo que podría contravenir la Ley de Seguridad Nacional. EFE

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