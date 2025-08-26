Fiscalía de Paraguay solicita ayuda para hallar a familiares de una alemana fallecida
Asunción, 25 ago (EFE).- El Ministerio de Público de Paraguay solicitó este lunes ayuda a la ciudadanía para localizar a los familiares de una ciudadana alemana fallecida de 62 años.
El cuerpo de una mujer nacida en 1963 en la ciudad alemana de Mainz «se encuentra en la Morgue Judicial del Ministerio Público, ubicada en Asunción», indicó la Fiscalía en un comunicado, en el que no detalló la fecha de la muerte ni las causas del deceso.
«Se solicitó a la Fiscalía enviar información al correo electrónico del consulado de Alemania en Asunción, a fin de que la legación diplomática tome las medidas necesarias para notificar y dar aviso a los familiares u otro medio idóneo», indicó la nota.
Asimismo, el ente investigativo destacó que una unidad penal «ha recibido una notificación relevante sobre la fallecida» y que tras varias diligencias han identificado a madre, una mujer que vive en el municipio alemán de Schwabenheim.
El agente fiscal Carlos Maldonado, de la ciudad de Caacupé (centro), en el departamento de Cordillera, está a cargo de la investigación. EFE
