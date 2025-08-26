The Swiss voice in the world since 1935

Fiscalía de Paraguay solicita ayuda para hallar a familiares de una alemana fallecida

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Asunción, 25 ago (EFE).- El Ministerio de Público de Paraguay solicitó este lunes ayuda a la ciudadanía para localizar a los familiares de una ciudadana alemana fallecida de 62 años.

El cuerpo de una mujer nacida en 1963 en la ciudad alemana de Mainz «se encuentra en la Morgue Judicial del Ministerio Público, ubicada en Asunción», indicó la Fiscalía en un comunicado, en el que no detalló la fecha de la muerte ni las causas del deceso.

«Se solicitó a la Fiscalía enviar información al correo electrónico del consulado de Alemania en Asunción, a fin de que la legación diplomática tome las medidas necesarias para notificar y dar aviso a los familiares u otro medio idóneo», indicó la nota.

Asimismo, el ente investigativo destacó que una unidad penal «ha recibido una notificación relevante sobre la fallecida» y que tras varias diligencias han identificado a madre, una mujer que vive en el municipio alemán de Schwabenheim.

El agente fiscal Carlos Maldonado, de la ciudad de Caacupé (centro), en el departamento de Cordillera, está a cargo de la investigación. EFE

nva/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
32 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR