Fiscalía de Venezuela anuncia una investigación por el homicidio de exjugador de béisbol

1 minuto

Caracas, 11 nov (EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este martes que la Fiscalía ha abierto una investigación por el homicidio del exjugador de béisbol Wikelman Ramírez, quien formó parte de los Rays de Tampa Bay de las ligas menores de Estados Unidos.

A través de una publicación en Instagram, Saab indicó que fue designada la Fiscalía 34 del estado Carabobo (norte) en materia de homicidio para investigar y sancionar estos hechos.

El funcionario, que no precisó cuándo ocurrió el homicidio, señaló que unos desconocidos se acercaron a Ramírez y «sin mediar palabras lo interceptaron y le efectuaron varios disparos».

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) lamentó en Instagram el fallecimiento del expelotero y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

Igualmente, el Consejo Directivo y la Junta Administradora del equipo venezolano Navegantes de Magallanes lamentó «profundamente» el fallecimiento de Ramírez, quien jugó en sus filas en dos temporadas como lanzador.

Ramírez también formó parte de la selección Sub-23, campeona del Mundial 2021.

Otros equipos de béisbol como Leones del Caracas, Tigres de Aragua, Bravos de Margarita, así como Caribes de Anzoátegui, lamentaron la muerte del exjugador.

Según medios locales, Ramírez formaba parte de los Navegantes del Magallanes hasta que en la temporada 2024-2025 fue dejado en libertad y ningún otro equipo lo contrató. EFE

sc/lb/mrs