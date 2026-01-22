Fiscalía en Cuba pide seis años de cárcel para un hombre por criticar al Gobierno en redes

2 minutos

La Habana, 22 ene (EFE).- La Fiscalía Provincial de Villa Clara (centro de Cuba) pidió seis años de cárcel para un hombre de 33 años por los delitos de propaganda contra el orden constitucional y desacato por publicar mensajes en contra del Gobierno de la isla en Facebook.

De acuerdo con la petición, con fecha de noviembre de 2025 y a la que ha tenido acceso EFE, el acusado, afincado en el municipio de Ranchuelo, creó un «perfil falso» en la red social y publicó mensajes para incitar a sus vecinos a que «mediante actos de violencia tomaran las vías públicas para poner fin al sistema político» del país socialista.

Las publicaciones por las que se le acusa habrían ocurrido en distintos momentos de 2024. El investigado se encuentra en prisión provisional desde septiembre de 2025, de acuerdo con el documento.

De igual forma, la Fiscalía lo acusa de reclamar al Gobierno de su municipio para «evitar, con estas acciones, los prolongados cortes del servicio eléctrico» en la localidad.

En el documento también se le acusa por publicar una imagen editada del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, siendo colgado con la leyenda: «La solución».

En otra de las publicaciones señaladas por la Fiscalía, el acusado presuntamente pidió concentrarse frente a la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) de su localidad «para pedir nuestros derechos como pueblo».

Según el Primer Informe Integral sobre la Vigilancia Digital en Cuba elaborado por la oenegé Prisoners Defenders, con sede en Madrid, Cuba ha consolidado un sistema de vigilancia digital diseñado para «neutralizar el disenso» basado en leyes «punitivas».

En el texto, basado en 200 testimonios de víctimas dentro y fuera del país, un 98,5 % de los encuestados afirmó haber sufrido «sanciones o amenazas» de la Policía por el contenido de sus conversaciones o publicaciones en internet. EFE

jce/jpm/sbb