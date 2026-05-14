Fiscal argentino abre investigación contra el hermano del jefe de Gabinete de Milei

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Buenos Aires, 13 may (EFE).- Un fiscal abrió este miércoles una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el diputado provincial Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, también investigado por la Justicia.

Según informaron medios locales, el fiscal federal Guillermo Marijuán inició una investigación contra Francisco Adorni a partir de una denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Francisco Adorni trabajó en el Ministerio de Defensa de Argentina desde febrero de 2024 y hasta el año pasado, cuando obtuvo una banca como diputado en la provincia de Buenos Aires por el partido del presidente argentino, Javier Milei, la formación de ultraderecha La Libertad Avanza (LLA).

El expediente judicial se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante de LLA, quien también ha interpuesto denuncias contra Manuel Adorni por los movimientos en su patrimonio.

En su denuncia contra Francisco Adorni, Pagano apuntó contra el incremento patrimonial entre 2024 y 2025 del ahora diputado provincial.

Otro fiscal investiga al jefe de Gabinete de Milei a partir de las denuncias que se suceden desde hace dos meses contra Manuel Adorni por sus gastos en la adquisición y remodelación de propiedades y viajes de lujo al exterior con su familia.

El escándalo en torno al jefe de Gabinete ha dañado la imagen del Gobierno y del propio Milei según varios sondeos de opinión pública, pese a lo cual el presidente sostiene a quien es uno de sus más estrechos colaboradores.

Manuel Adorni insiste en que es inocente pero se niega a dar explicaciones públicas sobre sus movimientos patrimoniales. EFE

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