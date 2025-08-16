Fitch mantiene el ‘BBB’ para Rumanía pero advierte del deterioro de las finanzas públicas

Bucarest, 16 ago (EFE).- La agencia de calificación de riesgos Fitch ha anunciado que mantiene la deuda soberana de Rumanía en el nivel ‘BBB-‘, con perspectiva negativa, y ha advertido del deterioro de las finanzas públicas.

Fitch ha argumentado que mantiene el nivel ‘BBB’, el cuarto mejor en una escala de once, debido a la pertenencia de Rumanía a la Unión Europea y a las «entradas de capital relacionadas que respaldan la convergencia de ingresos y las finanzas externas», según explicó en un comunicado publicado anoche.

La perspectiva negativa, por otro lado, refleja el deterioro significativo de las finanzas públicas rumanas, evidenciado por un elevado déficit fiscal, que en 2024 fue del 9,3 %, el más elevado entre los 27 países de la UE.

Entre los puntos positivos, Fitch destaca que la incertidumbre política se ha aliviado y que el nuevo Gobierno ha introducido un ambicioso paquete de consolidación fiscal, a través de recortes de gasto público y aumento de impuestos.

Sin embargo, la agencia señala que «existen riesgos significativos para la consolidación fiscal a medio plazo, derivados del débil crecimiento, las dificultades de implementación, la fatiga fiscal y la alta polarización política».

El ministro de Finanzas, Alexandru Nazare, ha asegurado que la decisión de Fitch «reafirma la confianza en las medidas y planes del Gobierno rumano, tanto para cumplir los compromisos de consolidación fiscal con los socios externos como para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas».

El Gobierno rumano, formado por una gran coalición de partidos europeístas (socialdemócratas, conservadores, liberales y de la minoría húngara) adoptó el pasado julio medidas de consolidación fiscal que incluyen nuevos impuestos, el aumento del IVA o la congelación de salarios públicos, pensiones y becas.

El análisis de Fitch prevé que el déficit de Rumanía siga estando entre los más altos de los países con riesgo crediticio ‘BBB’, y que sea del 7,4 % en 2025, del 6,3 % en 2026 y del 5,9 % en 2027”.EFE

