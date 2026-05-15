Fitch sube calificación de financiera Multiva tras fortalecer su modelo de especialización

2 minutos

Ciudad de México, 15 may (EFE).- La calificadora Fitch Ratings elevó la nota de Banco Multiva y Casa de Bolsa Multiva al considerar que la institución consolidó su modelo de negocio y mantuvo un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por una estrategia enfocada en infraestructura, energía y gobierno.

La firma mejoró las calificaciones de ambas instituciones a ‘A+(mex)’ desde ‘A(mex)’, con Perspectiva Estable, respaldada por el aumento de préstamos, depósitos e ingresos operativos, además de una mayor rentabilidad y fortalecimiento financiero.

La mejora ocurre tras una estrategia impulsada por la institución financiera desde 2023 para ampliar su especialización en infraestructura, energía, agua, agronegocios, inmobiliario y gobierno, áreas en las que ha buscado reforzar su capacidad para estructurar y financiar proyectos de largo plazo.

Según Fitch, la decisión responde a una expansión sostenida del balance y de los ingresos operativos, así como a niveles de rentabilidad superiores a sus promedios históricos y a un perfil de financiación robusto.

Al cierre del primer trimestre de 2026, Banco Multiva reportó ingresos operativos totales por 1.596 millones de pesos, un crecimiento interanual del 30,6 % frente al mismo periodo del año anterior.

Negocio fiduciario y financiamiento público

La calificadora también destacó el desempeño del negocio fiduciario de la institución al considerar que ha contribuido a dar mayor estabilidad a sus fuentes de ingresos.

Asimismo, resaltó la experiencia de Multiva en financiamiento para entidades gubernamentales, estados y municipios, un segmento identificado como uno de los factores que respaldan el desempeño de la institución.

Fitch previó además que el banco mantendrá una generación sostenida de ingresos acorde con su nivel actual de calificación.

Con la mejora en la nota crediticia, Multiva busca consolidar el modelo especializado que ha desarrollado durante los últimos años y ampliar su presencia en proyectos estratégicos para el desarrollo económico del país.EFE

PBD-vcr/mb/jsm /gad

(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Ink PR para la difusión de este contenido.