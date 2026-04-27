Flávio Bolsonaro ensalza el papel de la agricultura en búsqueda del respaldo del sector

2 minutos

São Paulo, 27 abr (EFE).- El candidato presidencial brasileño de ultraderecha Flávio Bolsonaro defendió este lunes en el mayor evento del sector agropecuario del país la importancia de esta actividad económica, en una búsqueda de respaldo de cara a los comicios de octubre.

Bolsonaro inauguró la feria Agrishow, que se celebra cada año en la ciudad de Ribeirão Preto, con un discurso en el que rechazó que la agricultura sea la «villana» y en el que aprovechó para criticar las políticas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su principal rival electoral.

«La agricultura no es la villana, es una solución para nuestro país; es una locura pisar tanto en un sector como este», afirmó el senador derechista, ante una platea amigable que gritaba «Fuera, Lula».

Además, Bolsonaro acusó al presidente de no tener «sensibilidad» y de tratar como «basura» a este pujante sector, que el año pasado creció un 11,7 % e impulsó el producto interno bruto brasileño.

En ese sentido, consideró insuficientes los 10.000 millones de reales (unos 2.000 millones de dólares) anunciados recientemente por el Gobierno para ayudar a financiar la compra de maquinaría agrícola, ante las elevadas tasas de interés existentes.

Flávio Bolsonaro acudió al evento acompañado por el poderoso gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, en uno de los primeros actos públicos juntos desde que el senador confirmó su candidatura.

De Freitas era considerado uno de los posibles contendientes de la derecha para los comicios de octubre, pero el expresidente Jair Bolsonaro (2018-2021) prefirió nombrar a su hijo como sucesor.

El senador es el gran favorito del sector agropecuario, después de que el Gobierno de su padre debilitara los organismos de vigilancia medioambiental.

El líder progresista, por otro lado, ha implementado programas cuantiosos de crédito para la agricultura y apoyado la recuperación de tierras degradadas para el cultivo, pero es visto con recelo debido a su defensa del medioambiente.

Al inicio de su mandato, el presidente se puso como prioridad el combate a la deforestación, volvió a reforzar las capacidades de los organismos ambientales, y creó nuevos parques naturales y reservas indígenas.

Lula y Bolsonaro aparecen técnicamente empatados en un sondeo electoral publicado este lunes, con un 46 % y un 45 % de las intenciones de voto, respectivamente.EFE

jmc/mp/gad