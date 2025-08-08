Flamengo defiende el liderato, con posible estreno de Carrascal y mirada en Libertadores

3 minutos

São Paulo, 8 ago (EFE).- El Flamengo defenderá su liderato en el Campeonato Brasileño este sábado en el encuentro contra Mirassol, en un partido en el que se espera el ingreso de su último refuerzo Jorge Carrascal y a algunas de sus principales figuras en el banco, a la espera del duelo por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El colombiano ya entrena con el equipo de Río de Janeiro, está regularizado y podría jugar este fin de semana.

El estreno del mediocampista ofensivo le daría al entrenador Filipe Luís una alternativa para permitir el descanso de algunas de sus figuras que ocupan esta posición, como Giorgian de Arrascaeta, Luis Araújo o Bruno Henrique, de cara al encuentro del próximo miércoles contra el Inter de Porto Alegre por los octavos de la Libertadores.

Si bien no presentan lesiones graves, Araújo y Henrique no acompañaron a Flamengo en el último partido por desgaste físico y para evitar lesiones futuras, de acuerdo con el departamento médico del club.

Flamengo podrá también aprovechar a sus fichajes recién llegados del Atlético de Madrid, Samuel Lino y Saúl Ñíguez, así como el zaguero brasileño Emerson Royal, que aterrizó del Milán italiano; los tres aún en período de adaptación.

Lino ya ejerció la titularidad en el duelo contra Ceará en la fecha pasada que acabó en un empate 1-1.

Con 37 puntos, el equipo carioca encabeza el podio del Brasileirão, justo por delante de Cruzeiro, con la misma cantidad de unidades aunque con un encuentro más.

Para asegurarse, Cruzeiro necesita de una victoria a domicilio este domingo contra el Santos.

Santos está en decimoquinto lugar aunque más animado, tras haber obtenido una victoria en el último partido del Brasileirão, que ganó por 3-1 contra Juventude con dos goles de Neymar.

Por detrás de Cruzeiro, Palmeiras, que recibirá a Ceará el domingo, atraviesa un momento tenso entre una parte de su hinchada con los dirigentes y el cuerpo técnico.

Su última salida al campo contra el clásico rival Corinthians resultó en su eliminación de la Copa de Brasil en octavos de final.

Cuando se produjo el segundo gol de los albinegros, de la hinchada brotaron cánticos llenos de insultos, a los que el entrenador, Abel Ferreira, respondió con aplausos, en lo que fue interpretado como una respuesta irónica y alimentó aún más el enojo de los seguidores del Verdão.

Además, aún no logra encontrar un reemplazo para el joven Estêvão, que abandonó recientemente el fútbol brasileño para integrarse a las filas del Chelsea.

El próximo jueves visitará a Universitario peruano por octavos de final de la Copa Libertadores.

Por otro lado, Corinthians cerrará el lunes la decimonovena jornada del torneo local, contra Juventude, aunque con André Carrillo y Memphis Depay de baja.

Carrillo pasará por cirugía de ligamentos en los próximos días mientras que Depay inició ejercicios de recuperación y fisioterapia por molestias en el músculo posterior del muslo derecho, una lesión que sufrió durante el encuentro contra Palmeiras.

– Partidos de la decimonovena jornada:

. Sábado: Bragantino-Internacional, São Paulo-Vitoria, Flamengo-Mirassol, Fortaleza-Botafogo y Bahía Fluminense.

. Domingo: Palmeiras-Ceará, Vasco da Gama-Atlético Mineiro, Cruzeiro-Santos, Grêmio-Sport Recife.

. Lunes: Juventude-Corinthians. EFE

adm/mp/jl