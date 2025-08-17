Flamengo vence a domicilio al Inter y se aisla como líder del ‘Brasileirao’

Río de Janeiro, 17 ago (EFE).- Flamengo se aisló como líder del Campeonato Brasileño este domingo tras vencer por 1-3 en su visita al Internacional en partido de la vigésima jornada del Campeonato Brasileño con un doblete del delantero Pedro y un gol del ecuatoriano Gonzalo Plata.

El conjunto de Río de Janeiro sumó 43 puntos en 19 partidos y abrió una ventaja de seis enteros sobre Cruzeiro (37), su inmediato escolta en la clasificación y que visitará al Mirassol el lunes en el último partido de la jornada.

Pese a que el conjunto de Belo Horizonte aún puede descontarle tres puntos al líder, Flamengo tiene un partido a menos que su rival.

El triunfo de hoy a domicilio en el estadio Beira Rio de Porto Alegre fue la segunda victoria del Flamengo sobre el Inter en cinco días, ya que el conjunto dirigido por el técnico Filipe Luiz venció al mismo rival por 1-0 el pasado miércoles en el Maracaná en el partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores.

Flamengo e Inter volverá a medirse el próximo miércoles, nuevamente en el Beira Rio, para definir a uno de los clasificados a cuartos de final de la Libertadores.

Aunque comenzó el partido con algunos de sus suplentes de lujo, entre los cuales el atacante Pedro, Flamengo fue mucho mejor en el partido de este domingo como visitante que en el del pasado miércoles como anfitrión.

Otro suplente que ganó la oportunidad de comenzar jugando fue el centrocampista español Saúl Ñíguez, que reforzó al conjunto carioca hace dos semanas procedentes del Atlético de Madrid y fue el autor de la asistencia con la que Gonzalo Plata anotó el tercer gol, en el minuto 16 del segundo tiempo.

Flamengo comenzó el partido atropellando y a los once minutos ya vencía por 2-0, con los dos goles de Pedro y gracias a asistencias de los uruguayos Guillermo Varela (m.6) y Giorgian de Arrascaeta (m.11).

Pese a que el Inter intentó reaccionar, el líder de la Liga casi amplía el marcador al final del primer tiempo cuando Leo Pereira, con una chilena, estrelló un balón en el travesaño.

Los intentos del atacante colombiano Rafael Santos Borré, del delantero ecuatoriano Enner Valencia y del lateral argentino Braian Aguirre poco incomodaron al portero de Flamengo, el argentino Agustín Rossi.

Inter descontó a través de Borré en el último minuto del partido, en una jugada que tuvo que ser verificada por el VAR antes de ser confirmada.

También este domingo el Vasco da Gama le propinó una goleada por 0-6 al Santos de Neymar en partido jugado en el estadio Morumbis de São Paulo, ante una atónita afición que decidió asistir la mayor parte del segundo tiempo de espaldas a su equipo.

La imagen en que el técnico del Vasco, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, abraza al final del partido a un inconsolable Neymar, que abandonó la cancha llorando y sin dar declaraciones, resume el resultado de la humillación sufrida por el equipo de Pelé.

El conjunto carioca se impuso con dos goles del internacional Philippe Coutinho, el mejor en la cancha, y otros tantos de Lucas Piton, Rayan, David y Tché y Tché.

Fue la mayor goleada que el Vasco le propinó al Santos en 98 años de disputas entre ambos clubes y la mayor paliza sufrida por el equipo de Pelé como anfitrión en juegos por el Campeonato Brasileño. El Santos nunca había perdido por más de cuatro goles un partido de Liga en casa.

La victoria le permitió al Vasco ascender al decimosexto lugar, con 19 puntos, y abandonar provisionalmente el grupo de los amenazados, mientras que la derrota dejó al Santos en el puesto decimoquinto, con 21 puntos y un partido a más, en la mira de sus inmediatos perseguidores.

La derrota del Santos fue la mayor sufrida por Neymar en su carrera. El exjugador del Barcelona y el PSG nunca había perdido un partido por seis goles de diferencia. EFE

