Flamengo vuelve a medirse al Internacional con su liderato amenazado por el Cruzeiro

3 minutos

Río de Janeiro, 15 ago (EFE).- Flamengo, líder del Campeonato Brasileño, visitará el domingo al Internacional en el segundo de los tres partidos entre ambos clubes en una semana, urgido de puntuar a domicilio para no ser alcanzado por Cruzeiro, que sigue acosándole.

El conjunto de Río de Janeiro venció por la mínima (1-0) y con dificultades al de Porto Alegre el pasado miércoles en el Maracaná en el partido de ida por octavos de final de la Libertadores.

Ambos volverán a enfrentarse el próximo miércoles nuevamente en Porto Alegre, en el partido en que definirán la clasificación a cuartos de final de la Libertadores.

Pese a que está en una excelente fase en el Campeonato Brasileño, el equipo dirigido por el técnico Filipe Luís dejó dudas en el partido del miércoles, en el que tuvo que jugar sin su principal creativo, el centrocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

El técnico de Flamengo ya anunció que mantendrá a los titulares en el partido con el Internacional por el Campeonato Brasileño, sin reservar ninguno para el compromiso por la Libertadores, pero puede darle minutos a sus suplentes de lujo.

En el último mes el conjunto carioca contrató a cinco jugadores que estaban en el fútbol europeo: el centrocampista colombiano Jorge Carrascal, al volante Jorginho, al lateral derecho Emerson Royal, al español Saúl Ñíguez y al atacante Samuel Lino, los dos últimos procedentes del Atlético de Madrid.

Lino y Jorginho ya parecen haberse ganado un lugar en el equipo titular, pero los otros tres siguen luchando por espacio.

«Somos líderes y necesitamos defender el liderato. No podemos renunciar al Campeonato Brasileño, pero creo que tenemos elenco para intentar las dos victorias en Porto Alegre. Cuento con jugadores muy fuertes y que aguantan. Por eso vamos con fuerza máxima», dijo Filipe Luís.

Un tropiezo del Flamengo puede ser aprovechado por Cruzeiro, segundo en la clasificación, con 37 puntos y a solo tres unidades del líder, que el lunes cerrará la vigésima segunda jornada del Campeonato Brasileño con su visita al humilde Mirassol.

Pese a que tiene un partido a más que el Flamengo, un revés del líder y una victoria del Cruzeiro, pueden dejar al conjunto de Belo Horizonte provisionalmente en la cima de la clasificación.

Otro que espera un revés de Flamengo es el Palmeiras, tercero en la clasificación a cuatro puntos del líder, que el domingo tendrá un difícil compromiso en su visita al Botafogo, actual campeón brasileño y de la Libertadores.

Palmeiras jugará con tranquilidad después de haber dejado su clasificación a cuartos de final de la Libertadores prácticamente garantizada con la goleada por 0-4 que le propinó el jueves al Universitario peruano en Lima.

Botafogo, en cambio, tan solo consiguió vencer por 1-0 en Río de Janeiro al Liga de Quito ecuatoriano, por lo que tendrá que llevar su fuerza a máxima a la altura de Quito para clasificarse a cuartos de la Libertadores.

– Partidos de la vigésima jornada:

. Sábado: Fluminense-Fortaleza, Ceará-Bragantino, Vitória-Juventude, Sport-São Paulo y Corinthians-Bahia.

. Domingo: Santos-Vasco da Gama, Atlético Mineiro-Grêmio, Internacional-Flamengo y Botafogo-Palmeiras.

. Lunes: Mirassol-Cruzeiro. EFE

cm/mp/og