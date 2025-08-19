Flor Meléndez, mentor de Puerto Rico en Mundial 3×3 Unificado de Olimpiadas Especiales

San Juan, 19 ago (EFE).- El dirigente Flor Meléndez, máximo ganador del Baloncesto Superior Nacional, será mentor del cuerpo técnico de la selección 3×3 de Puerto Rico en la I Copa Mundial 3×3 Unificado de Olimpiadas Especiales, que se celebrará en la isla del 5 al 7 de noviembre, se anunció este martes.

«Uno aprende mucho de los atletas con los que está trabajando. Estar aquí, yo me la estoy viviendo. Los atletas aprenden y tienen una atención tremenda porque todos tienen una mentalidad de atleta ganador», expresó Meléndez en un comunicado.

La I Copa Mundial 3×3 Unificado de Olimpiadas Especiales se jugará en el Distrito T-Mobile del Centro de Convenciones de Puerto Rico, en San Juan.

Meléndez estuvo presente en la fase de preselección del equipo que será dirigido por Jesús Cortés y su asistente, Luis Yonuel Rivera.

Meléndez, a su vez, también estará en el proceso de preparación y prácticas de la selección del equipo Special Olympics Puerto Rico para la competencia.

Esta Copa será «unificada», lo que significa que participarán baloncestistas con y sin discapacidad.

El equipo lo formarán tres atletas y dos compañeros unificados que no cuentan con discapacidad intelectual.

Sobre trabajar de la mano con los entrenadores Cortés y Rivera, Meléndez destacó la importancia y su gusto de colaborar con el talento de entrenadores jóvenes de Puerto Rico, algo que es necesario para que el deporte siga creciendo.

«Siempre me ha gusta estar con un ‘staff’ de entrenadores jóvenes, que tengan ese interés y que quieran ayudar. Me he sentido muy cómodo trabajando con ellos porque escuchan, dejan que uno entre a la práctica sin ningún problema y creo que vamos a seguir este proyecto en grande. Yo entré y es difícil que me saquen porque quiero seguir ayudando», agregó Meléndez.

Cortés dijo sentirse muy privilegiado con la asistencia de Rivera y con la asesoría de Meléndez, además de entender que los jugadores evaluados tienen el potencial para representar dignamente a Puerto Rico.

«Para nosotros ha sido un honor y placer tener a Flor Meléndez en las prácticas. Ha sido una persona que nos ha ayudado en todos los sentidos, aportando consejos, los chicos lo estiman demasiado. Es un privilegio», sostuvo Cortés.

Cortés también estuvo en el equipo técnico de Puerto Rico que ganó la medalla de oro en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Alemania 2023.

La Copa Mundial se disputará con 20 equipos femeninos y 20 masculinos. Participarán países de América, Europa, África, Oceanía y Asia. EFE

