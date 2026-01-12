Florida ejecutará en febrero al primer recluso de 2026 tras un año récord

2 minutos

Miami (EE.UU.), 12 ene (EFE).- El estado de Florida (EE.UU.) programó la primera ejecución del año para el 10 de febrero, fecha en que Ronald Heath recibirá la inyección letal por matar a un vendedor ambulante durante un intento de robo, tras un 2025 en el que el estado estadounidense batió su récord histórico con 19 reos ejecutados.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó la condena a muerte de Palmer, quien será ejecutado en la Prisión Estatal de Florida, en el norte del estado.

Heath, de 64 años, fue condenado en 1990 por el asesinato de un vendedor hace un año cerca de la localidad de Gainsville, al que tanto él como su hermano dispararon y apuñalaron durante un intento de robo.

El hermano, Kenneth Heath, quien fue instruido por Ronald a disparar a la víctima, cumple cadena perpetua en la Institución Correccional de Tomoka, en el oeste de Florida.

La ejecución de Ronald Heath será la primera en Florida en 2026, después de que el estado batiera su récord con 19 ejecuciones el año pasado, dos de cada cinco de las pena de muerte que tuvieron lugar en Estados Unidos en 2025.

Desde que se restableció la pena de muerte en 1976 en Estados Unidos, el tope anual de Florida era de ocho ejecuciones, alcanzadas en 1984 y 2014.

Pero la flexibilización de los criterios para aplicar la pena de muerte en los últimos años, sumada a un gobernador DeSantis que no muestra intención de frenar las ejecuciones, ha acelerado vertiginosamente ese ritmo. Florida es desde 2023 uno de los dos estados de EE.UU. -junto con Alabama- en los que no es necesaria unanimidad del jurado para aplicar la pena capital y además es el estado en el que se requieren menos votos para recomendar la pena de muerte -el de ocho de los doce miembros del jurado-.

Actualmente tiene 265 reclusos en el corredor de la muerte, el segundo estado detrás de California, con más de 500 condenados a muerte, aunque el gobierno californiano impuso en 2019 una moratoria a todas las ejecuciones. EFE

hbc/ims/psh