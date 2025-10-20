Florida investiga a Roblox por ser «un caldo de cultivo» para depredadores sexuales

2 minutos

Miami (EE.UU.), 20 oct (EFE).- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este lunes la apertura de una investigación criminal contra la empresa de videojuegos Roblox por ser «un caldo de cultivo para que depredadores tengan acceso a los niños», en medio de acusaciones contra la plataforma por no poseer suficiente seguridad infantil.

«Roblox se aprovecha de nuestros niños mientras los expone a los daños más peligrosos, permite que abusen de ellos», dijo Uthmeier en un video publicado en redes sociales.

Agregó que la puesta en marcha de la investigación permitirá a las autoridades «obtener más información sobre la actividad delictiva que ocurre en Roblox, así como evidencia sobre los depredadores que están ahí afuera y las víctimas que reciben abusos».

Roblox es un plataforma gratuita de juegos en línea que contiene mundos o experiencias simuladas para que los usuarios puedan explorarlos o socializar entre sí.

La oficina del fiscal general señaló en un comunicado que varias investigaciones previas habían revelado la presencia de «depredadores sexuales» en ella, con el objetivo de tener acceso a menores.

«Las preocupantes acusaciones contra la plataforma de juegos incluyen negligencia a la hora de verificar adecuadamente la edad de los usuarios y fallos en la moderación de contenido, lo que ha permitido que material sexualmente explícito eluda los filtros y circule dentro de la plataforma».

Además sugirió que algunos depredadores sexuales habían empleado la moneda del videojuego para sobornar a los menores, a cambio de imágenes sexualmente explícitas.

También señaló que la plataforma no brinda advertencias adecuadas a los padres sobre los peligros que enfrentan sus hijos ni ha informado «a sabiendas» sobre este tipo de incidentes.

En 2024, Roblox contaba con alrededor de 88,9 millones de usuarios diarios, de los cuales el 40% eran menores de 13 años. EFE

