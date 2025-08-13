Florida reparte 25.000 dólares en premios en un desafío para eliminar a pitones invasoras

Miami (EE.UU.), 13 ago (EFE).- Las autoridades de Florida repartieron este miércoles 25.000 dólares en premios a aquellas personas que eliminaran un mayor número de ejemplares de pitones birmanas, una especie invasora, en el marco del ‘Desafío de la Pitón de Florida’, que reunió a más de 900 participantes.

¡Felicitaciones a todos los ganadores del Desafío de la Pitón de Florida 2025! Cada pitón invasora eliminada marca la diferencia para el medio ambiente de Florida y su fauna nativa”, dijo en un comunicado Ron Bergeron, miembro de la Junta Directiva del Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida, que forma parte de la organización del concurso.

El desafío, cuyos ganadores fueron anunciados este miércoles, tuvo lugar entre el 11 y el 20 de julio y en él participaron 934 personas procedentes de 30 estados y Canadá.

Los participantes eliminaron 294 pitones birmanas, una especie invasora que fue introducida en Florida en la década de 1970 debido al comercio de mascotas y que desde entonces supone una importante amenaza para los ecosistemas del sur del estado.

Para promover la eliminación de las serpientes, la organización reparte anualmente premios en el marco del desafío.

En esta edición, la persona que más pitones birmanas ayudó a capturar recibió un cheque por valor de 10.000 dólares, tras haber contribuido a atrapar 60 pitones birmanas.

Pero además, la competición dividió a los concursantes en tres categorías: profesionales, principiantes o militares, que también reciben premios en función del mayor número de capturas o por atrapar la pitón más grande.

Las autoridades han logrado extraer más de 1.400 pitones durante todos los eventos del desafío, dijo en el comunicado el presidente de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), Rodney Barreto.

La primera edición del desafío tuvo lugar en 2013.

Florida prohíbe la tenencia de pitones birmanas e insta a que la población contribuya al control de la especie al reportar su presencia.EFE

