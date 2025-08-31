Flotilla con Greta Thunberg intentará llevar ayuda a Gaza

The Swiss voice in the world since 1935

Con el lema «Cuando el mundo se queda en silencio, nosotros zarpamos», una flotilla con ayuda humanitaria y activistas como Greta Thunberg saldrá este domingo desde Barcelona para intentar «romper el asedio ilegal a Gaza», según sus organizadores.

Las embarcaciones buscarán «llegar a Gaza, entregar la ayuda humanitaria, anunciar la apertura de un corredor humanitario y luego traer más ayuda, y así también terminar de romper el bloqueo ilegal e inhumano de Israel», afirmó el sábado Thunberg en entrevista a la AFPTV.

Esta misión, llamada Global Sumud Flotilla, «es diferente» a las anteriores ya que «ahora somos muchos más barcos, somos muchas más personas, y esta movilización es histórica», dijo la activista de 22 años en el puerto español.

A la embarcación se unirán «docenas» de naves adicionales que zarparán de Túnez y otros puertos mediterráneos el 4 de septiembre, mientras que la organización tiene previsto manifestaciones y «acciones simultáneas» en 44 países, dijo anteriormente Thunberg, del comité directivo de Global Sumud Flotilla.

También participarán activistas de decenas de países, así como legisladores europeos o personalidades como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

La organización no ha especificado el número de barcos ni la hora de partida.

«Entendemos que esta es una misión legal bajo el derecho internacional», dijo de su lado en Lisboa el martes la diputada de extrema izquierda Mariana Mortágua, quien acompañará la iniciativa.

El gobierno de España «va a desplegar toda su protección diplomática y consular para proteger a nuestros ciudadanos» que viajen en la flotilla, señaló el sábado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

La Global Sumud Flotilla («sumud» significa perseverancia en árabe) se define en su web como una organización «independiente» y «no afiliada a ningún gobierno ni partido político».

Esta nueva iniciativa llega tras un reciente intento fallido de llevar ayuda a Gaza, en el que participó Thunberg.

El velero «Madleen», con 12 activistas franceses, alemanes, brasileños, turcos, suecos, españoles y neerlandeses a bordo, fue interceptado el 9 de junio por fuerzas israelíes unos 185 kilómetros al oeste de la costa de Gaza. Posteriormente fueron expulsados.

La ONU declaró la semana pasada un estado de hambruna en la Franja de Gaza, territorio devastado por la guerra, después de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación «catastrófica».

