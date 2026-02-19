Flotilla de ayuda a Cuba se convierte en «convoy» y llegará a La Habana el 21 de marzo

Austin (Texas), 19 feb (EFE).- La iniciativa ‘Nuestra América’, organizada por una coalición de movimientos internacionales para llevar ayuda humanitaria a Cuba, pasará de ser una flotilla a un ‘convoy’ por «aire, mar y tierra» que tiene previsto llegar a La Habana el próximo 21 de marzo.

El convoy entregará «alimentos medicinas, suministros médicos y bienes esenciales» y convergerá en el Malecón de la Habana, según señalaron hoy los organizadores en un comunicado.

Delegaciones internacionales de la iniciativa, integrada por «movimientos sindicalistas, diputados, organizaciones humanitarias y figuras públicas» están ya organizando puntos de recogida, la adquisición de suministros esenciales y la logística del viaje, agregó el escrito.

Varias figuras políticas progresistas han ya dado su apoyo a la flotilla, incluyendo Greta Thunberg, la joven activista ambiental sueca que participó en la flotilla Sumud hacia Gaza y la congresista estadounidense Rashida Tlaib.

«Estados Unidos está cometiendo en este momento un acto brutal de castigo colectivo contra el pueblo cubano», señaló Thunberg en el comunicado, «apoyo este convoy a Cuba (…) porque la solidaridad internacional es la única fuerza lo suficientemente poderosa como para hacer frente a figuras imperiales como Trump y Netanyahu».

La iniciativa se inspira en la flotilla Sumud, que ha intentado llevar ayuda a Gaza, en medio del asedio por parte del Gobierno israelí. Varios organizadores de esta misión a Cuba participaron previamente en la flotilla hacia los territorios palestinos.

La ONU expresó la semana pasada su preocupación por la creciente escasez de combustible en Cuba y su impacto en la población y adelantó que la ONU está trabajando con el Gobierno cubano para «brindar mayor apoyo» a la isla.

Cuba se encuentra en la situación más delicada en los últimos 67 años, desde que Washington impuso un embargo a la isla, después de que el Gobierno de Donald Trump decidiera imponer sanciones adicionales a los países que suministren petróleo a la isla.

Tras la intervención militar de EE.UU. a Venezuela, Trump bloqueó los envíos de crudo y gasolina a la isla desde Caracas, dejando a Cuba sin este aliado esencial.

Para afrontar la situación, el Gobierno de Cuba implementó un plan de emergencia que dejó la sanidad y el transporte en servicios mínimos, racionó severamente el combustible y aplicó restricciones en múltiples sectores, incluido el educativo. EFE

