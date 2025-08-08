Fluminense anuncia el fichaje del centrocampista argentino Luciano Acosta

Río de Janeiro, 8 ago (EFE).- El club brasileño Fluminense, semifinalista en el Mundial de Clubes de la FIFA, anunció este viernes la contratación del centrocampista argentino Luciano ‘Lucho’ Acosta, procedente del FC Dallas estadounidense.

El futbolista de 31 años, que inició su carrera profesional en Boca Juniors, realizó este mismo viernes los respectivos exámenes médicos y firmó un contrato que lo vincula al club de Río de Janeiro por tres años y medio, hasta finales de 2028.

Pese a que Fluminense no informó el valor del fichaje, versiones de prensa indican que ascendió a cuatro millones de dólares.

Acosta es el primer refuerzo anunciado por el conjunto de Río de Janeiro desde que transfirió el mes pasado al Wolverhampton inglés al delantero colombiano Jhon Arias, una de sus principales referencias en el ataque.

El argentino, que compartirá filas con su compatriota Germán Cano, actual goleador del Fluminense, ya está habilitado para disputar tanto el Campeonato Brasileño como la Copa Sudamericana, en la que el club carioca está inscrito en octavos de final.

Antes de jugar en el Dallas, Acosta actuó en clubes como el Estudiantes de La Plata argentino, el DC United estadounidense, el Atlas mexicano y el FC Cincinnati estadounidense, en el que brilló por cuatro temporadas.

En los últimos cuatro años, el centrocampista de 1,61 metros que también interesaba a los brasileños Corinthians y Atlético Mineiro sumó 61 goles y 54 asistencias en 173 partidos.

«Estoy muy feliz de llegar a un club tan grande como Fluminense. Estoy ansioso para disfrutar de su afición y del (estadio) Maracaná», afirmó el argentino nacido en Rosario, en declaraciones al portal del Fluminense. EFE

