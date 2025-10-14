FMI eleva cinco décimas su pronóstico de crecimiento de Chile en 2025, hasta el 2,5 %

The Swiss voice in the world since 1935
Santiago de Chile, 13 oct (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado su proyección de crecimiento de la economía chilena en este año del 2 % estimado en abril al 2,5 %, según el último informe de perspectivas (WEO) del organismo publicado este martes.

Para 2026, el organismo internacional estima una expansión de la economía de Chile del 2 %.

Las proyecciones del FMI están en línea con lo previsto por el Banco Central chileno, que el pasado septiembre elevó su estimación de crecimiento económico a entre el 2,25 % y el 2,75 %.

Estados Unidos aplica un arancel del 10 % a los productos procedentes de Chile, uno de los más bajos del mundo.

El pasado julio, además, EE.UU. dejó exentos del arancel específico al cobre a los cátodos, que es el principal producto que Chile envía al gigante norteamericano.

En contra de lo pronosticado, Chile esquivó la contracción en 2023 y el PIB cerró con un crecimiento del 0,2 %, mientras que en 2024 se expandió un 2,6 %, por encima de lo previsto. EFE

mmm/apc/alf

