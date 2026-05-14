Foxconn gana un 19% más en el primer trimestre gracias a la fuerte demanda de IA

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Foxconn aumentó un 19% su beneficio neto en el primer trimestre del año gracias a la demanda de servidores para inteligencia artificial, anunció el jueves el gigante taiwanés de componentes electrónicos.

Entre enero y marzo, el beneficio alcanzó 49.900 millones de dólares taiwaneses (1.600 millones de dólares), frente a los 42.100 millones del mismo periodo del año anterior.

La cifra supera las estimaciones de 48.400 millones de dólares taiwaneses de los analistas consultados por Bloomberg.

«La fuerte demanda de servidores de inteligencia artificial» debería continuar este año, indicó la compañía, y pronosticó un crecimiento trimestral de «dos dígitos» en el segundo trimestre en las ventas de los llamados bastidores de IA, que permiten conectar múltiples servidores.

Foxconn, cuyo nombre oficial es Hon Hai Precision Industry, pasó de ensamblar iPhones a bajo precio a fabricar servidores de inteligencia artificial para Nvidia, además de vehículos eléctricos y robots.

La creciente demanda mundial de herramientas de inteligencia artificial generativa está impulsando su negocio.

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