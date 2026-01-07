Fracción parlamentaria opositora de Venezuela impulsará ley para liberar presos políticos

Caracas, 7 ene (EFE).- Una fracción parlamentaria opositora de Venezuela impulsará una ley de amnistía para lograr la liberación de todos los presos políticos del país suramericano, informó este miércoles el diputado Luis Emilio Rondón, en momentos en que antichavistas y ONG presionan para la liberación de estos detenidos como parte del nuevo capítulo que parecen haber abierto Caracas y Washington en sus relaciones.

«Nosotros vamos a impulsar desde la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) con el grupo de organizaciones políticas que nos acompañan en la fracción parlamentaria, un proyecto de ley de amnistía (…) que signifique llevarle tranquilidad, sosiego a la familia de las personas que están injustamente detenidas, incluyendo menores de edad», señaló el también vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo en rueda de prensa.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 863 presos políticos, según un boletín difundido el domingo con fecha de corte del 29 de diciembre.

Rondón indicó que para poder avanzar en este proyecto de ley se tendrá que hablar con el chavismo -que es mayoría en el Parlamento- y lograr elementos comunes que permitan avanzar en la aprobación de este texto.

El diputado manifestó su deseo para que haya una «reconciliación política» en el país como consecuencia de lo que describió como una «circunstancia sobrevenida» tras la captura del presidente Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, por parte de tropas estadounidenses en medio de un ataque el pasado sábado.

Este miércoles, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, alertó sobre un «patrón de endurecimiento» contra los presos políticos en Venezuela, tras denunciar la suspensión de visitas y entrega de «paquetería», que incluye alimentos, medicinas y otros insumos, según reportes que la organización dijo haber recibido.

En su cuenta de X, JEP indicó que estas medidas fueron adoptadas «sin información oficial ni criterios transparentes» y «agravan el clima de zozobra que atraviesan las familias venezolanas tras los recientes acontecimientos vividos en el país», luego del ataque de EE.UU.

Después de los ataques a Venezuela y la captura de Maduro y Flores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los presos políticos están en segundo plano.

«No hemos llegado a eso. Ahora mismo lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta y tener elecciones», dijo el republicano el lunes. EFE

